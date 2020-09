Patrullero acusado del homicidio de Javier Ordóñez se entregó este viernes en Bogotá

Natalia Moreno Quintero

El uniformado Juan Camilo Lloreda Cubillos, señalado de haber participado en el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, el pasado martes 8 de agosto, se entregó este viernes a las autoridades en el búnker de la Fiscalía.



En la mañana de este jueves, un juez de garantías emitió orden de captura contra el patrullero Lloreda Cubillos y su compañero, Harby Ramírez Díaz, señalados de causar la muerte del hombre de 46 años.



La captura de Ramírez Díaz se hizo efectiva hacia las 2:00 p.m., cuando miembros del CTI de la Fiscalía y de la Sijin de la Policía lo capturaron en una vivienda de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.



Se presumía que los policías se habían dado a la huida pues no fueron encontrados en los lugares que señalaron como sus domicilios, no obstante ambos fueron hallados este jueves. Lloreda Cubillos no pudo ser capturado, pues las autoridades no habían emitido orden de allanamiento de la vivienda donde fue encontrado en la localidad de Engativá, al parecer perteneciente a sus familiares.

Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Ramírez Díaz son los uniformados que accionaron en varias oportunidades la pistola taser contra Javier Ordóñez, pese a que el hombre estaba sometido y les pedía que pararan, tal y como se aprecia en un video que se viralizó en las redes sociales.



Tras las capturas, los policías serán expulsados de la institución y, con base en las pruebas testimoniales, documentales y fílmicas en poder de la Fiscalía, se les acusará de homicidio agravado, por lo que podrían pagar una pena de hasta 60 años de prisión.