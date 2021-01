Juan Felipe Delgado Rodriguez

Carlos Eduardo Calderón Llantén , director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, anunció que presentó su renuncia a ese cargo por diferencias que ha tenido con el alcalde Jorge Iván Ospina.



Calderón manifestó, la noche de este lunes en su cuenta de Facebook, que "Ospina maltrata a una parte de su gabinete".



"Hoy presenté mi renuncia a mi cargo como director del Dagma. Los caminos estaban cerrados y sin garantías. No obstante, posterior a esto y sin necesidad, el alcalde Ospina en un arranque de soberbia, propia de su irascible carácter, me declara insubsistente. Y de manera paradógica, es precisamente él quien reclama una Cali Unida por la Vida, mientras maltrata a parte de su gabinete. No tiene autoridad moral para reivindicar el diálogo y las buena maneras", escribió.

La publicación generó una ola de comentarios en los que muchos se mostraron a favor de Calderón, aunque otros criticaron su postura y cuestionaron su gestión.



Varios usuarios aseguraron que Carlos Calderón fue valiente por denunciar, según ellos, las malas formas con las que el mandatario trata a sus funcionarios.



Por su parte, otras personas criticaron a Calderón Llantén por ser "desagradecido con quien le abrió las puertas" y calificaron su gestión negativamente.



Cabe recordar que el doctor en Biología y especialista en química del Medio Ambiente fue suspendido el pasado 13 de enero por violar los principios de contratación estatal, según una decisión proferida, en primera instancia, por la Personería de Cali.



El director del Dagma habría suscrito directamente el contrato No. 4133.010.26.1.260-2020. Es decir, omitió el proceso de selección para escoger al contratista.



El funcionario apeló su suspensión, por lo que su situación se definirá en segunda instancia.