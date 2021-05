Paro Nacional: Alcalde Ospina convocó a mesas de diálogo para buscar salida a crisis en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

El llamado al diálogo para "reconciliar a Cali" fue la conclusión principal del consejo de Gobierno de emergencia citado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hacia la medianoche del lunes, tras la jornada de terror que vivió la ciudad y que dejó una cifra aún no consolidada de heridos y muertos en los sectores de Siloé y La Luna.



El mandatario se reunió con concejales, diputados, miembros de la bancada parlamentaria del Valle del Cauca y funcionarios de las administraciones local y departamental, y dio a conocer las conclusiones sobre las 2:40 a.m., a través de una transmisión de Facebook Live.



"Hemos sufrido momentos muy dolorosos, quizás los más dolorosos de nuestra ciudad después del 7 de agosto de 1956. Hemos estado bajo una gran presión, bajo unas circunstancias de dolor que comprometen la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hemos encontrado la muerte, la lesión no fatal, el deterioro de activos públicos y privados y el miedo de nuestros ciudadanos y ciudadanas", resaltó Ospina.



Agregó, "hemos encontrado una ciudad acorralada y hemos encontrado unas movilizaciones ciudadanas legítimas a partir de una juventud que no ha encontrado respuesta a sus apremiantes necesidades de hoy, de ayer, y desde hace mucho tiempo, no suficientemente interpretadas por quienes adelantamos gestión pública".



El jefe del Ejecutivo local indicó que "ante el dolor, la tragedia y la muerte" es necesario "encontrar caminos y rutas" para hallar salidas a las "apremiantes necesidades de las y los jóvenes de Cali".



"Necesitamos resolver esta angustia. Necesitamos reducir el escalamiento. Necesitamos reconciliarnos", enfatizó el Mandatario.

Puede leer: Procuraduría abre indagación preliminar por muerte de jóvenes durante protestas en el país



Ospina anunció que desde este martes se llevará a cabo "una agenda "muy militante para reconciliar a Cali", no solo centrada en los temas de seguridad y abastecimiento que preocupan a la ciudadanía, sino también en las preocupaciones y necesidades de la población reunida en los distintos puntos de concentración.



"Queremos que se encuentren soluciones para que lleguen los alimentos, el oxígeno, la provisión que mantenga la potabilización de agua, el combustible, la dignidad y la vida de todos y todas. No podemos posibilitarnos que nuestros niños pasen hambre, que nuestros abuelos pasen hambre o que nuestra sociedad siga en este impacto", subrayó Ospina.



E hizo énfasis en que "tenemos que construir un acuerdo. Queremos conversar, queremos que nos entendamos mejor, porque hemos estado distantes, pero no podemos seguir así, porque necesitamos encontrarnos y comprendernos".



El Mandatario local hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se inicie una "gran conversación, un gran diálogo nacional" que permita solucionar problemas estructurales de la patria.



Así mismo, hizo un llamado a avanzar en la búsqueda de consensos para lograr el desbloqueo de los espacios de la ciudad, el abastecimiento y la reconciliación.



"Vamos a brindarle amor a la ciudad encontrando las salidas. No tienen por qué sufrir nuestros abuelos, niños y mujeres. Necesitamos alimentar a nuestro pueblo y Cali necesita de ese abastecimiento. Necesitamos construirlo en diálogo y sin violencia", ahondó.

Autoridades no han emitido un balance preliminar de muertos y heridos por los hechos de la noche de este lunes. Según la Policía, al menos tres personas fallecieron por heridas de arma de fuego en Siloé.

Llamado a la unión

Los participantes al consejo extraordinario hicieron hincapié en la necesidad de buscar caminos de diálogo y unidad para solucionar la difícil situación que se vive en la ciudad.



"En medio de todas las diferencias políticas que tengamos, este es un momento para todos los ciudadanos, caleños y caleñas, donde nos tenemos que unir. Aquí lo más importante es nuestra ciudad, no queremos más noches como la que vivimos este lunes", indicó la concejala Diana Carolina Rojas.



La corporada recalcó que "lo más importante es que Cali tiene que estar unida por la vida, que sin duda el llamado a todos nosotros como ciudadanos es que tenemos que dialogar, que tenemos que ceder un poco también desde los egos, todos como caleños; que la mesa del diálogo y la concertación es la única vía para que podamos avanzar como ciudad".

Lea también: "No he dado orden de atentar contra población civil en la protesta social": Gobernadora



Por su parte, el concejal Terry Hurtado indicó que "estamos buscando mecanismos que puedan generar esa escucha que se está reclamando desde los puntos de concentración. Hacemos el llamado al Gobierno Nacional para la articulación de esta dinámica que vamos a buscar proponer, donde uno de los actores principales es, sin duda, las personas que están en resistencia".



Así mismo, el secretario de Bienestar Social de Cali, Jesús Darío González, envió un mensaje de solidaridad a las comunidades de la ladera de Cali y el sector de La Luna, las más afectadas con los hechos violentos que se registraron en la noche del lunes.



"Tenemos que parar la muerte, tenemos que sacar las armas de todos los escenarios de la vida cotidiana. Se requiere un diálogo que tiene que entender fenómenos de movilización, de sentimientos de defensa social, de llamados por la situación social que se vive", apuntó.

Al menos tres muertes

Cali vivió en la noche de este lunes la jornada más aterradora desde el inicio de las protestas del paro nacional, con una ola de violencia que se desbordó por las calles de sectores populares.



Hasta las primeras horas de la mañana de este martes, aún las autoridades no habían brindado un balance consolidado de muertos y heridos en los hechos violentos.



El emblemático sector de Siloé, en la ladera sur de la ciudad, fue el escenario de una gigantesca y feroz operación de la policía que reprimió sobre las 9:00 p.m. a un grupo de manifestantes concentrado en inmediaciones de la glorieta de la Calle 1 Oeste con 52 y zonas aledañas.



Más de un centenar de policías motorizados, apoyados por helicópteros, irrumpió en la zona de la masiva protesta, que se había mantenido a lo largo del día con afectaciones a la movilidad.



Según el boletín diario de la Policía, en el sector de Siloé fueron reportadas tres personas muertas por arma de fuego; sin embargo, organizaciones no gubernamentales han reportado que la cifra de víctimas fatales podría ser de seis personas fallecidas y, al menos, 18 heridas.