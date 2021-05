"No he dado orden de atentar contra la población civil en la protesta social": Gobernadora del Valle

Natalia Moreno Quintero

"No he dado orden de atentar contra población civil en la protesta social": Gobernadora

En un pronunciamiento entregado este lunes, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, subrayó que no ha dado ni dará la órdenes de atentar contra la población durante las protestas y reiteró su llamado al diálogo entre los diversos sectores de la sociedad.



"He sido reiterativa en que la salida está en el diálogo. En este sentido quiero decirles que nuestro gobierno no ha dado ni dará en ningún momento bajo ninguna circunstancia órdenes a las autoridades y Fuerza Pública de atentar contra la población civil en la protesta social. Por eso hemos solicitado acompañamiento permanente de las organizaciones de Derechos Humanos y a los entes de control y emergencia de nuestro país", expresó.



La mandataria lamentó los "difíciles momentos" que se han vivido los últimos días, que "han llevado a perder vidas valiosas y han provocado centenares de heridos", por lo que llamó a las autoridades judiciales a dar con los autores de los ataques, al igual que con los responsables de saqueos y daños a establecimientos comerciales.

Lea además: Defensoría del Pueblo reporta 19 muertos en manifestaciones en el país



Clara Luz Roldán nuevamente llamó al diálogo entre el Gobierno Nacional y los líderes sociales y pidió que se cree un corredor humanitario que garantice el paso de ambulancias, alimentos, el transporte de insumos para la potabilización del agua, oxígeno y suministro de gas, entre otros.



"Con el mismo ímpetu con el que Cali y el Valle del Cauca ha hecho sonar el grito de resistencia nos corresponde escribir la historia de la conciliación a través de unas mesas de diálogo social. Personalmente me ofrezco, como Gobernadora de los Vallecaucanos, para facilitar la participación activa de todos los sectores de nuestra sociedad, incluyendo al Gobierno Nacional", dijo.