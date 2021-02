Ospina acepta renuncia de gerente de Corfecali tras críticas por asistir a controvertida fiesta

Andrés Camilo Osorio

El alcalde Jorge Iván Ospina aceptó la renuncia del gerente de Corfecali, Alexander Zuluaga, quien presentó su carta luego de la avalancha de críticas por asistir a una fiesta en El Mulato Cabaret el fin de semana.

"He aceptado la renuncia al Sr Director de Corfecali Alex Zuluaga y el Mulato Cabaret será cerrado cumpliendo el codigo de policia por los próximos 10 días. Es realmente imposible que no se asuma que estamos en pandemia y debemos cuidar la vida de todos predicando con ejemplo", escribió Ospina en Twitter.

Zuluaga fue blanco de críticas por la fotografía en la que se le ve, sin tapabocas, junto al cantante Richie Valdés, en la fiesta de inauguración de la terraza denominada 'El Pedazo' de El Mulato Cabaret.



De la fiesta se conocieron videos que evidencian la asistencia de muchas personas, artistas y funcionarios públicos, varios de ellos sin tapabocas y sin respetar las medidas de distanciamiento estipuladas por la pandemia del covid-19.

En videos compartidos en redes sociales quedó registrada la nutrida asistencia a la inauguración de 'El pedazo: la terraza del Mulato', propiedad de 'El Mulato' Hernández, el pasado viernes. El hecho ha generado gran polémica 👉 https://t.co/iovFnWKwC2



pic.twitter.com/507iNtonlQ

El domingo, Zuluaga se refirió a su asistencia a la fiesta y dijo que en el establecimiento se cumplían las medidas de bioseguridad:

"El miércoles 17 de febrero estuvimos en un desayuno en el que Swing Latino, liderado por El Mulato, nos presentó el plan de reactivación del turismo cultural a diferentes representantes del escenario político, académico, institucional y periodistas, quienes a su vez fuimos invitados a participar de una de las iniciativas del plan mencionado, el cual el Mulato denomina como ‘El Pedazo’. Mi presencia corresponde al apoyo a estas propuestas que buscan reactivar la economía. Respecto a las imágenes en las que se me ve sin tapabocas, debo aclarar que en ese sitio había venta de comida, entonces yo y las personas que me acompañaban nos lo retiramos para comer una picada; paralelo a ello, algunos amigos del mundo de la música nos piden tomarnos fotos, a lo cual accedo, para lo cual también me retiro el tapabocas pero luego me vuelvo a poner”.

“Si en algún momento se cometió una falta, es mi compromiso tomar medidas correctivas al respecto, evitar que esto vuelva a suceder, pues el compromiso con la vida es impostergable. Pero es importante aclarar que a la entrada del sitio hubo desinfección de manos, toma de temperatura y registro de datos personales”, aclaró Zuluaga.



Pese a su respuesta, este lunes concejales, congresistas y líderes ciudadanos habían presionado por el despido del funcionario, ya que su asistencia a la fiesta contradecía el discurso que la Alcaldía ha dado al gremio de establecimientos nocturnos durante la crisis del covid-19.

A raíz de las críticas, funcionarios de la Secretaría de Seguridad visitaron El Mulato Cabaret y suspendieron el sitio por 10 días, además de imponer una multa de 966.000 pesos, por incumplir medidas de seguridad y bioseguridad.