Multa y suspensión por 10 días de El Mulato Cabaret por incumplir medidas de bioseguridad en polémica fiesta

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Mulato Cabaret fue suspendido por 10 días y recibió una multa de 966 mil pesos por incumplir medidas de bioseguridad en una polémica fiesta donde se vieron algunos funcionarios públicos.



Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección Control y Vigilancia aseguró que tras la visita que realizaron descubrieron que el establecimiento no cumple con las medidas de bioseguridad.



"Si un establecimiento no cumple con los protocolos de bioseguridad no puede funcionar, por eso la multa que se impondrá hoy sera correctiva. Se suspende el espacio por 10 días y una multa tipo 4", dijo.

El caso se presentó luego que se viralizaran los videos y fotografías de una fiesta en la terraza del local, en donde estuvieron presentes funcionarios y personalidades caleñas.



Sobre el por qué las autoridades no se hicieron presentes cuando se llevaba a cabo la fiesta, el subsecretario Dranguet aseguró que la Alcaldía tuvo conocimiento de la situación un día después.



"No intervenimos en la fiesta de El Mulato porque no recibimos denuncia que nos indicara que aquí (establecimiento) se estuviera incumpliendo con la norma. Incluso, cruzamos información con la Policía y a ellos tampoco les notificaron de esta situación", explicó.

Esta terraza, denominada El Pedazo, fue el escenario de la fiesta del fin de semana en El Mulato Cabaret. Foto: Secretaría de Seguridad de Cali

Dranguet explicó que ese establecimiento no podrá funcionar hasta que haga los ajustes que establece la norma.



En cuanto a los funcionarios públicos que estuvieron presentes en la pólemica fiesta, el subsecretario de Inspección Control y Vigilancia hizo un llamado para que se acerquen a una inspección de Policía y asuman el comparendo correspondiente.



"Los funcionarios públicos estamos llamados a dar el ejemplo, por eso hago un llamado para que se acerquen a una estación de Policía y asuman el comparendo respectivo por violar la norma", manifestó.



Según Jimmy Dranguet, la escalera de acceso a la terraza no cuenta con barandas de seguridad. Especial para El País

En establecimiento se encontraron algunos cables sueltos y barandas hechas con tubos de PVC, según la Secretaría de Seguridad de Cali. Especial para El País

Cierre temporal por diez días y una multa superior a los $ 900mil fueron las sanciones tomadas por la Secretaría de Seguridad de Cali tras la visita a la terraza de 'El Mulato Cabaret', en la tarde de este lunes.



Video: @Dranguetpic.twitter.com/FwjZZuzSyY — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) February 22, 2021

Además, este lunes, el alcalde Jorge Iván Ospina, anunció que Alexander Zuluaga, gerente de Corfecali, quien estuvo presente en la fiesta y fue duramente criticado por incumplir con los protocolos de bioseguridad, renunció a su cargo.



"He aceptado la renuncia al Sr Director de Corfecali Alex Zuluaga y el Mulato Cabaret será cerrado cumpliendo el codigo de policia por los próximos 10 dias. Es realmente imposible que no se asuma que estamos en pandemia y debemos cuidar la vida de todos predicando con ejemplo", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Por su parte, la ‘Compañía Artística El Mulato y su Swing Latino’, a su turno, publicó un comunicado que al principio anuncia correctivos: “Lo sucedido en la inauguración del espacio denominado ‘El Pedazo’ nos convoca, como la empresa responsable que nos caracteriza, a generar correctivos en la delimitación del aforo y en reforzar las medidas, las cuales estaremos validando con las autoridades competentes”.



Cabe resaltar que el Ministerio de Salud y Protección Social informó en su boletín diario que en el Valle del Cauca se presentaron 15 muertes y 420 casos nuevos de covid-19 este lunes.



Con este reporte el departamento ya cuenta con un balance general de 6.097 fallecidos y 193.217 personas contagiadas del nuevo coronavirus.



En Cali el nivel de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos está en 80,5%; 36,7% con personas con covid-19 y el 43,8% pacientes con otras enfermedades.