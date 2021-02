Natalia Moreno Quintero

Como un suceso "completamente por fuera de la legalidad, de la responsabilidad", pues "la indisciplina empresarial y social solamente lleva a la muerte" calificó el alcalde Jorge Iván Ospina las aglomeraciones y falta de acatamiento de los protocolos de bioseguridad que se observan en videos sobre la inauguración de 'El pedazo: la terraza del Mulato', propiedad del reconocido bailarín de salsa Luis Eduardo 'El Mulato' Hernández.



En videos compartidos en las redes sociales se aprecia una nutrida asistencia al lugar, ubicado en la terraza de El Mulato Cabaret, que se sitúa en la Carrera 32 con Calle 7 del barrio El Cedro, y que abrió las puertas al público desde este viernes 19 de febrero.



Asimismo, las imágenes dejan ver que los concurrentes no respetaban el distanciamiento social ni utilizaban el tapabocas para prevenir un posible contagio de coronavirus.



"Yo realmente creo que nadie debiese morir cuando estamos a punto de encontrar la respuesta con la vacunación y la gente debe ser los primeros responsables. El Estado no se puede agotar siempre cerrando espacios cuando los ciudadanos deben asumir que esto mata y, mientras no tengamos todos la vacuna, el riesgo es muy grande", lamentó el Alcalde.



Según denunció el concejal Juan Martín Bravo a través de las redes sociales, además de la falta de protocolos de bioseguridad y la aglomeración de personas, en el lugar hicieron presencia "figuras y funcionarios públicos", entre ellos el gerente de Corfecali, Alexander Zuluaga, quien se ve en compañía del cantante Richie Valdes en una foto publicada por el artista en Instagram.



Otros artistas como Willy García y Carlos Guerrero también se aprecian en una fotografía compartida por Valdes.

"Los que tenemos cargos públicos debemos ser los primeros en dar ejemplo de responsabilidad y compromiso durante el aislamiento inteligente y productivo", escribió en su cuenta de Twitter el concejal Bravo.



"La Secretaría de Seguridad debe continuar con los operativos de higiene y seguridad para controlar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad a fines de disminuir al máximo los riesgos de transmisión del virus", destacó.



En otras imágenes compartidas por Bravo se aprecia al cantante Tirso Duarte, quien interpreta una de sus canciones mientras es rodeado por varias personas.



Por el momento no se conocen más pronunciamientos de las autoridades ni si el establecimiento y sus propietarios recibirán algún tipo de sanción.



La respuesta de los organizadores

A través de un comunicado oficial, la Compañía Artística El Mulato y su Swing Latino destacó que los "espacios y protocolos de bioseguridad con los que cuenta el Cabaret han sido verificados por la autoridad competente" y han recibido una buena calificación, no obstante, ante lo sucedido este fin de semana durante la inauguración del espacio 'El pedazo: la terraza del Mulato', se generarán correctivos en la delimitación del aforo y en reforzar las medidas, que serán validadas con las autoridades.



"El Mulato Cabaret es un espacio multiproposito que está en la capacidad de generar diferentes atmósferas para el desarrollo de propuestas culturales y de entretenimiento en la ciudad, 'El Pedazo' es una de esas atmósferas que ha sido pensada en un espacio aireado, donde el público puede compartir de la buena música, platos y bebidas a la carta, bajo la brisa que caracteriza a Cali. Por lo tanto, nos permitimos aclarar que las actividades del fin de semana en el Cabaret corresponden a su dinámica comercial, más no se trataba de una fiesta que haya organizado el director de la compañía", se lee en la comunicación emitida este domingo.



La compañía reiteró que los protocolos de bioseguridad del lugar se revisarán y resaltó que seguirá apostando por aportar en la reactivación económica, turística y cultural de la ciudad.

