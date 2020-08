Coronavirus en Cali: ocupación de camas UCI en Cali está en un 71 % este martes

Natalia Moreno Quintero

Según se dio a conocer a través del boletín epidemiológico, donde se expone la situación del coronavirus en Cali, el porcentaje de ocupación de las camas en unidades de cuidados intensivos por pacientes sospechosos y confirmados con covid-19 es el 71,2 %, mientras que la ocupación total de las UCI en la capital vallecaucana es del 83 %.



Este indicador ha mostrado una disminución en los últimos días. El pasado viernes, el alcalde Jorge Iván Ospina afirmó en rueda de prensa que la ocupación total de las UCI se situaba en un 82 %, mientras que 77,5 % por pacientes covid, y hace una semana -de acuerdo con el boletín epidemiológico- se registraba una ocupación total del 84,6 % y del 77,5 % correspondiente a personas con coronavirus.



Según ha explicado la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, estas cifras son cambiantes pues constantemente ingresan nuevos pacientes, al tiempo que otros son derivados a atención de mediana o de baja complejidad.



La funcionaria ha indicado que el desescalonamiento ha permitido descongestionar las UCI en Cali. Esta estrategia implica que "personas que ya no requieran intubación o un ventilador y que están en cuidados intensivos pueden ser derivados a una mediana complejidad o inclusive a una baja complejidad. Ese desescalonamiento lo estamos manejando a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, municipal y nos estamos apoyando con las instituciones de la red de salud de la ciudad de Cali".

Este martes, en el Valle del Cauca se reporta una ocupación del 68 % de las camas en UCI destinadas para la atención de pacientes con covid-19; de un total de 727 camas, en este momento 311 son usadas por pacientes de los que se ha confirmado su contagio, mientras 181 son personas aún pendientes de su diagnóstico.



Este lunes, María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental, afirmó que desde el 10 de julio el Valle del Cauca transita por el pico de la pandemia, donde se presentan entre 500 y 800 casos confirmados a diario.



“Nosotros estamos caminando en el pico ya de nuestra curva que no hizo una punta, sino que hizo una meseta, y estamos transitando por ella. Observamos que se incrementan los casos en lo proyectado y estamos a la espera que no crezca mucho más, sino que se mantenga en una variación entre los 500 y los 800 casos, algunos días se subirá más que eso”, dijo.



“Importante que sepan que tenemos las unidades de cuidados intensivos dispuestas, que no nos ha faltado un solo día una sola cama y que de forma contraria a lo esperado ahora tenemos más tranquilidad en el uso de los ventiladores. El Ministerio de Salud envió 50 ventiladores esta semana y vienen 50 más para la semana siguiente, con eso ya completamos la ampliación de nuestras unidades de cuidados intensivo, y con ello garantizamos lo que nos queda del camino de la meseta entre agosto y septiembre”, añadió.



Hasta el momento, en el Valle del Cauca han sido informados 37.938 casos de coronavirus, de los cuales 29.797 corresponden a personas en Cali. Un total de 1420 pacientes han fallecido por complicaciones derivadas del covid-19 en el departamento y de estas muertes Cali concentra el 71,83 % con 1020 casos.