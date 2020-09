"Nuestra intención es volver a instalar la estatua de Sebastián de Belalcázar en el morro": Alcalde de Popayán

Natalia Moreno Quintero

Juan Carlos López, alcalde de Popayán, se refirió en la mañana de este jueves al derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar por parte de un grupo de indígenas de la etnia Misak, quienes con la ayuda de cuerdas tumbaron la efigie durante una protesta adelantada este miércoles.



López lamentó el suceso y resaltó que desde la administración municipal se ha brindado apoyo a la protesta social pacífica e, incluso, se acompañó a la movilización de este miércoles de los Misak. Su propósito, afirmó, es volver a instalar la estatua en el lugar donde se encontraba.



"Mi misión es proteger los bienes públicos y esa estatua hace parte de los bienes del municipio. Lógicamente tenemos que recuperar esa estatua, nuestra intención es volverla a instalar en el morro", dijo el Alcalde en Caracol Radio.



"Necesitamos reconciliación, trabajar juntos, entender que somos distintas culturas las que convivimos en el Cauca. Aquí no solo hay indígenas, mestizos y afro, aquí vivimos centenares de miles de personas", añadió.



Juan Carlos López calificó el acto en contra de la imagen de Sebastián de Belalcázar, el conquistador español que fundó Popayán el 13 de enero de 1537, como un "acto de agresión lamentable que hay que rechazar" y manifestó que su invitación es a no dividirse más, rechazar la violencia y construir convivencia.



"Esa discusión es en términos históricos y culturales y se puede dar (...) Una de las cosas que tenemos que hacer es visibilizarnos todos, pero eso no implica arrasar al otro (...) hagamos un acto de reconciliación para todos reconociéndonos, pero no eliminando al otro", señaló.