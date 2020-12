Alejandro Cabra Hernandez

Un viejo augurio del fútbol apunta a que tocar un trofeo antes de una gran final activa una especie de maldición, que hace que el conjunto del jugador que tocó la copa no salga campeón.



En esa 'cábala' no cree Duván Vergara, una de las figuras americanas, que acarició el trofeo de la Liga BetPlay cuando saltó al campo con el América.



Duván no fue el único, pues Leandro Castellanos, portero de Santa Fe, hizo lo propio. El desarrollo del partido dictaminará quién será el 'perjudicado' por esta acción 'atrevida'. Vea el curioso momento.