Murió Vicente Fernández, ídolo y leyenda de la música mexicana

Vicente Fernández, el 'Charro de Huentitán', murió en la mañana de este domingo a sus 81 años de edad, según confirmaron sus familiares a través de su cuenta de Instagram.



La leyenda de la música mexicana, cuyo estado de salud se había complicado en las últimas horas, falleció hacia las 6:15 a.m.



"Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando", escribieron en la sentida publicación.

Vicente Fernández se encontraba internado desde agosto en el hospital Country de Guadalajara, estado de Jalisco (México), tras sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos y descubrirse que padecía del síndrome de Guillain-Barré.



El 'Rey' de la música ranchera inició entonces un largo proceso de recuperación y rehabilitación, el cual le llevó a presentar leves, pero constantes, mejorías.



De hecho, a finales de octubre salió de terapia intensiva, lo que le ayudó a tener un "mayor avance en la interacción y función", según revelaron sus familiares a inicios de noviembre.



Sin embargo, su estado de salud desmejoró rápidamente entre el viernes y el sábado de la semana que termina.



"El Sr. Vicente Fernández en las últimas 12 horas presentó agudización de su estado de salud. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio", indicaron sus familiares en un comunicado publicado el sábado.



'Chente' debió ser sedado y recibir un incremento en su apoyo respiratorio. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo del equipo médico, el 'Rey' dejó de existir en las primeras horas de la mañana de este domingo.

Leyenda de la música

Vicente Fernández fue toda una leyenda, no solo para la música de su país sino para Latinoamérica y el mundo entero.



Durante sus 81 años de vida grabó más de 100 producciones discográficas y más de 25 películas; fue galardonado en tres ocasiones con el Grammy anglo y en nueve con el Grammy latino, el más reciente en noviembre pasado como Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Durante su vida, 'El Rey' sobrevivió a un cáncer de próstata, un tumor en el hígado, tres hernias y una trombosis pulmonar.



En 2002, cuando al intérprete de ‘Mujeres divinas’ le diagnosticaron cáncer de próstata, dijo a los medios: “El cáncer es como una gripe, si te agarra débil no la haces, pero yo siempre he sido un hombre de mucha fortaleza”. Tremendo susto se llevó también en 2012 cuando le fue detectado un tumor en el hígado, por lo que tuvieron que extirparle el 40 % de dicho órgano. Él incluso confesó a la prensa, que el temor que esto le provocó fue tal, que hasta se despidió de su esposa e hijos.



El 27 de agosto de 2013 fue hospitalizado debido a una trombosis pulmonar; se le detectó un coágulo que afectaba las vías respiratorias, lo que ocasionó que se quedara sin voz por un tiempo. Pero una vez recuperado, pudo volver a los escenarios. A finales de ese año comentó a los periodistas de su país que había sido operado de los meniscos de la pierna derecha. “Ya me estoy encariñando con los hospitales”, dijo en el lanzamiento de su libro ‘Pero sigo siendo el rey’.



El 22 de marzo de 2015 volvió a visitar un centro médico. Esta vez para someterse a una cirugía debido a tres hernias en el abdomen.



Este año, el pasado 7 de julio, le pegó un nuevo susto a su fanaticada tras presentar fiebre, dolor muscular y de estómago, lo que llevó a que algunos medios especularan sobre un posible contagio de coronavirus, sin embargo, Gerardo Fernández, hijo del cantante, aclaró que se trataba de una infección en las vías urinarias.



Aunque dio su último concierto ante el público en 2016, se mantuvo activo en la música y dio una memorable presentación junto a su hijo y su nieto en la gala de los Grammy 2019.