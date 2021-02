Natalia Moreno Quintero

Colombia comenzará a vacunar contra el covid-19 a partir del 20 de febrero a través de citas agendadas para las poblaciones priorizadas. Sin embargo, ha surgido la duda de qué pasará si alguien incumple su cita de vacunación y existe el riesgo de perder el biológico.



Según explicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, como en un primer momento la vacunación iniciará en los hospitales y clínicas para vacunar al personal de salud en primera línea de atención del covid-19, si existe el riesgo de perder una dosis de un vial que ya fue abierto se procederá a aplicar la vacuna al talento humano en salud que se encuentra en la institución en ese momento y que hace parte de la segunda etapa del plan.

Con las demás poblaciones, en caso tal de que una persona falle a una cita de vacunación, los centros de aplicación de vacunas tendrán que tener una lista de las personas agendadas para el día siguiente.



Así, tendrán que comunicarse con la población ya agendada y verificar si es posible que se acerquen de forma inmediata al punto de vacunación. Las citas se podrán adelantar un día en caso de que exista el riesgo de perder un biológico.



Las llamadas deben hacerse a la población priorizada dentro de la misma etapa que se esté desarrollando, pero si en un determinado momento no se logra encontrar a una persona se podrá llamar a alguien de la etapa siguiente del plan de vacunación.



“En caso de que no se encuentren personas de esa fase de priorización, deberá buscarse población de la siguiente etapa, esto incluye personal de la defensa civil, bomberos, policía, entre otros”, explicó el funcionario.



“Siempre se tendrá que garantizar primero la agenda, y segundo, las personas que están para el otro día de la agenda y que puedan acercarse de forma inmediata para adelantar un día su vacunación”, agregó Bermont.



Recordó que para evitar estas pérdidas, el proceso de agendamiento debe ser eficaz y efectivo, logrando que la mayor cantidad de población llegue a su cita programada y disminuyendo los riesgos de perder vacunas en el país.



El funcionario reiteró además la importancia de que los colombianos estén pendientes de los canales de información oficiales de sus EPS o de las alcaldías en caso de tener dudas sobre su turno para acceder a la vacunación.



Bermont explicó que todas las personas que se vacunen, sin importar si estaban o no agendadas tendrán que cumplir todo el proceso de vacunación: diligenciar y firmar el consentimiento informado, recibir la información relacionada con la vacuna, esperar 30 minutos posteriores a la vacunación, registrar la información en el PAIWEB y recibir el carné de vacunas.