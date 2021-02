Álvaro José Carvajal Vidarte

Después de más de un mes, la alta ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos en Cali empieza a descender. Actualmente se encuentra por debajo del 90 %.



Según las autoridades sanitarias, en los últimos días, Cali ha presentado una disminución significativa en la ocupación de UCI en especial de pacientes covid, y así también en la notificación de nuevos casos, lo cual es un balance alentador sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Incluso, el alcalde Jorge Iván Ospina manifestó que de mantenerse así los reportes, se podría desescalar la alerta roja por covid-19 en la ciudad.



De acuerdo con la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, la ocupación total de camas de UCI está en el 87 %, lo cual “genera cierta tranquilidad, y es de suma importancia, aunque estamos atentos a la disminución del contagio, que esperemos tenga tendencia a disminuir en las próximas semanas si contamos con el compromiso de la ciudadanía”.

En este sentido, la titular de cartera de Salud anotó: “más que el porcentaje de ocupación de UCI, lo importante es haber disminuido de 545 pacientes en promedio de estar en UCI por covid a tener 480 personas, este es un dato muy valioso y es gracias a todo el compromiso y el esfuerzo que se ha realizado desde el Estado, pero también el compromiso de la ciudadanía”.



Asimismo, precisó que la ciudad sigue en alerta roja, “esta semana se revisa si es pertinente o no desescalar a naranja, según los demás indicadores”.



También la funcionaria especificó: “Cali ha venido teniendo un reporte de casos que está entre 900 y 1000, en los últimos días hemos disminuido y estamos esperando que ese comportamiento se mantenga en las próximas dos semanas”, afirmó Torres, quien acotó que el número efectivo de reproducción continúa en 0,93.



En el Valle también se espera que durante esta semana la ocupación de UCI comience a descender. “Seguimos en alerta roja, pero en este momento no hay una sola persona que no tenga Unidad de Cuidados Intensivos asignada y estamos en un 92 %, esperamos la semana entrante bajar del 90 % de ocupación para salir de alerta roja y pasar a alerta naranja”, dijo la gobernadora Clara Luz Roldán, al tiempo que les agradeció a los ciudadanos por acatar medidas.

Medidas deben continuar



Aunque los indicadores de covid en la ciudad y el Valle son alentadores con tendencia a la disminución, los especialistas piden no bajar la guardia.



En este sentido, la epidemióloga de la Universidad del Valle Lyda Osorio afirmó que la disminución de ocupación de UCI es una buena noticia, pero aclaró que la transmisión del virus sigue alta; por ello se deben continuar las recomendaciones de protección.



“La disminución de ocupación de UCI es una buena noticia, responde a la tendencia que tenemos a disminuir, pero al mismo tiempo sigue siendo alta y por eso todos debemos continuar aplicando las medidas de bioseguridad: utilizando el tapabocas, el distanciamiento, la higiene de manos, con teletrabajo”, aseveró.



Y precisó: “seguimos con alta transmisión y necesitamos no solo tener en cuenta la ocupación de UCI, sino también la transmisión porque sigue habiendo personas derivadas a hospitalización y necesitamos bajar la transmisión para que haya más posibilidades de unas reaperturas en sectores que lo requieren mucho como lo educativo, y en algunas áreas económicas que siguen muy restringidas”.

