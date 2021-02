Álvaro José Carvajal Vidarte

Desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad del Valle se inició una campaña preventiva para evitar que, a través de plataformas web no oficiales, estafen a las personas ofreciéndoles falsas vacunas contra el covid-19.



Algunos de los riesgos que también busca mitigar la Gobernación del Valle del Cauca con este plan de seguridad es la publicación de información falsa sobre el covid-19 y el proceso de vacunación, sitios web que cobren dinero por la compra de turnos y aplicación de la vacuna, así como robo de vacunas y de recursos de la cadena de abastecimiento.



“Desde ya estamos haciendo campañas preventivas desde la Gobernación articulados con la Policía para realizar intervenciones en el área informática para identificar sitios web que ofrezcan falsas vacunas. Además, los alcaldes de cada municipio del Valle se encargarán de realizar con sus equipos y Secretarías de Salud a estos acontecimientos”, expresó Camilo Murcia, secretario de convivencia y seguridad.



Murcia, explicó que “ya hay algunas personas que se están preparando para estafar a los colombianos, especialmente a los vallecaucanos, en todo lo que tiene que ver con la gestión de las vacunas”.

De esta manera, aseguran también que, combatiendo la desinformación, buscan informar a la población vallecaucana en que el plan de vacunación en el departamento se llevará a cabo de manera diligente y equitativa, para prevenir que sean víctimas de delitos que ponen en riesgo la salud pública.



“No se deje estafar, no hay vacunas todavía, no hay priorización de vacunas y estas son solo a través de los canales institucionales, es decir, no se van a poder vender en droguerías. Los puntos claves son atender sola y exclusivamente los canales institucionales como la plataforma Mi Vacuna que el viernes lanzó el Gobierno. Posteriormente, hay que esperar a que nos den el turno en la fase de vacunación que nos corresponde. Cada fase tiene un grupo poblacional definido, de la primera solo hacen parte los médicos y los mayores de 80 años”, insistió Murcia.



Por otra parte, recordó que la Secretaría de Salud del Valle indicó que para evitar que en el proceso de vacunación se presenten contratiempos, se realizará únicamente en las IPS identificadas. “Las empresas administradoras de planes de beneficios, en compañía del ente territorial, definirán la IPS donde se realizará la vacunación”.



En Cali habrá instituciones públicas y privadas, y en los municipios pequeños del departamento deberán ser hospitales, no se contempla vacunar en otros sitios como centros comerciales, parques y demás”, enfatizó María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle.



A esto, la Secretaría de Convivencia y Seguridad Departamental, recomendó que lo único que debe hacer la ciudadanía es asegurarse de que su información personal y médica esté actualizada en la EPS que le presta los servicios de salud.



De igual manera, aseguraron que para mantener el control cuando inicie la inmunización de rebaño, se establecerán comités y operativos de control.



“Se ha conformado un comité de seguridad para la vacunación contra el covid-19 integrado por los mismos miembros del comité de orden público y representantes de la Secretaría de Salud y Gestión del Riesgo encargados del tema de vacunación”, sostuvo la Secretaría de Convivencia y Seguridad del Valle, y agregó que “la fuerza pública hará parte primordial del eslabón de la cadena de custodia y la fiscalía realizará actividades de seguimiento y control a delitos informáticos asociados a la promoción y venta ilegal de vacunas a través de medios virtuales”.

Más riesgos a mitigar

Publicación de información falsa sobre el Covid-19 y sobre el programa de vacunación.



Supuestos vacunadores con agenda que realicen cobros en sitio y apliquen supuestas vacunas.



El robo de vacunas y recursos de la cadena de abastecimiento en todo el departamento del Valle del Cauca.