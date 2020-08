Masacre en Samaniego: Ministro de defensa viaja a Nariño para consejo de seguridad

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó a Samaniego, Nariño, junto con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, y el Director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, para realizar un consejo de seguridad extraordinario tras el asesinato de ocho jóvenes en la vereda Santa Catalina.



El ministro se reunirá con las autoridades del departamento y con el comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro, y el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, quienes ya viajaron a la zona por órdenes del presidente Iván Duque.



Aseguró que desde que se conoció el hecho, la Brigada 23 del Ejército Nacional brindó apoyo a la Policía Nacional y al CTI para iniciar las investigaciones del asesinato de los jóvenes.

Holmes Trujillo afirmó que todos los servicios de investigación de la fuerza pública están a disposición de las autoridades de Nariño para esclarecer los hechos ocurridos e identificar a los responsables del crimen.



“Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sevicia y sin ningún tipo de respeto y solo están interesadas en lucrarse de negocios criminales y destructivos como es el narcotráfico”, afirmó Holmes Trujillo.



El líder de la cartera de la Defensa también recordó que este no es el momento de hacer política con la muerte y el dolor de las familias, “es el momento para que todos los colombianos nos unamos y digamos no más al problema mundial de las drogas ilícitas, no más a estos criminales que pretenden pasar por encima de nuestras vidas”.

Se esperan nuevas declaraciones del ministro al finalizar el Consejo de Seguridad en el Aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí.