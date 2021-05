Más policías apoyarán operativos de seguridad en Cali y habilitar vías 

Andrés Camilo Osorio

Un aumento de policías y más operativos para acompañar el despeje de las vías del departamento, fueron anunciados este martes por el ministro de la Defensa, Diego Molano y la Policía, en un balance sobre los problemas de orden público en Cali.

“Están llegando 1426 policías a partir de hoy y hasta el fin de semana a Cali, policías profesionales que actuarán en sitios específicos con planes en las zonas de preocupación donde los vándalos y criminales han priorizado atacar a la fuerza pública y a los ciudadanos”, puntualizó el general Vargas.



Lea también: Con plantones en oeste y sur, caleños piden fin a la violencia y apertura de vías

El General se refirió a los hechos de orden público registrados en el sector La Luna de Cali y dijo “en esa zona sabemos que llegaron tres organizaciones delincuenciales que no solo atacaron a los policías, sino que además, hubo enfrentamiento armado entre dos bandas delincuenciales”.

“En Cali esas organizaciones de tráfico ilegal de estupefacientes están aprovechando estas circunstancias para ejercer control territorial sobre las rentas criminales, se están presentando enfrentamientos de bandas de delincuencia común en Juanchito y en el sector del Paso del Comercio por ese control de rentas criminales”, afirmó.



Lea aquí: Al menos cinco muertos y 33 heridos, balance preliminar de hechos en Siloé y La Luna

Organizaciones criminales buscan desestabilizar a las regiones: Mindefensa

El ministro de Defensa, Diego Molano, también se refirió a los problemas de orden público y desmanes entre la Policía y población civil en Cali, y reiteró que en la ciudad habría infiltración de organizaciones delincuenciales en las jornadas de protesta.



Según explicó, en diferentes ciudades del país, entre ellas la capital del Valle, hay grupos vandálicos que estarían siendo financiados por organizaciones criminales para que estos hagan parte de las manifestaciones con el fin de desestabilizar ciertas regiones.



“Estos vándalos que actúan sistemática y premeditadamente son financiados por organizaciones criminales y el objetivo ayer era atacar a la Policía. Se esconden en las noches, se ponen capuchas, salen en las esquinas y van en grupos de más de cuatro personas para atacar”, detalló Molano.



De acuerdo con el balance entregado por el Ministro, en las últimas horas en Cali fueron vandalizados tres CAI de la Policía, entre ellos las estaciones La Sultana, Lido y Fray Damián que fueron atacadas con armas de fuego.



Lea también: 171 policías han resultado heridos durante las manifestaciones del paro nacional en Cali

“Ayer el Hotel La Luna, donde los policías estaban en su ejercicio de descanso, fue atacado sistemáticamente y vandalizado por parte de grupos criminales. Eso quiere decir que en Cali estos vándalos tienen como objetivo sacar a la Policía, hay tres policías afectados por disparos de arma de fuego”, detalló el Ministro.

El general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía de Cali, dijo que 171 policías han resultado heridos en los seis días que cumplen los disturbios en el marco del paro en la ciudad.

Rodríguez reveló que entre los lesionados hay varios casos por arma blanca, entre ellos "el de un patrullero al que le propinaron 15 puñaladas y está en grave estado de salud".

Con relación al pronunciamiento de la ONU, la Unión Europea y la Procuraduría sobre un presunto ataque de la Fuerza Pública a una misión humanitaria en Cali, el ministro Molano aclaró que no se registró un ataque directo a la Comisión de Naciones Unidas.



“No hubo un ataque directo de la Policía a los funcionarios de Naciones Unidas, hubo unos hechos confusos en medio de los cuales se registró ese ataque a la comisión que estaba en el lugar donde se estaban desarrollando actividades de la Policía. Esperamos prontamente, con la investigación que se está realizando, que pronto se esclarezcan estos hechos”, acotó el Ministro.



De igual forma, el Ministro indicó que los bloqueos que no están permitiendo el ingreso de alimentos y de suministros médicos a la ciudad son un hecho vandálico que debe ser intervenido.



“Un bloqueo es un hecho vandálico porque hoy tenemos a una ciudad como Cali desabastecida de alimentación; no le están llegando insumos ni productos a aquellas industrias que tienen que producir, ni alimentos a las tiendas y supermercados. Ese es un hecho vandálico que, por supuesto, debe ser intervenido”, dijo Molano.