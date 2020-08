Masacre en Samaniego: así se salvó de morir uno de los jóvenes

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ocultarse en un hueco y quedarse quieto, como si estuviera muerto, le salvó la vida a uno de los jóvenes que estaba en la finca de Samaniego, Nariño, donde fueron asesinados ocho personas en la noche del sábado.



Así lo relató un familiar del joven, quien por razones de seguridad solicitó a El País no revelar su identidad. Sin embargo, otro de sus primos no corrió con la misma suerte y fue una de las víctimas fatales de la masacre.



"Uno de mis primos se salvó porque cuando empezaron a disparar corrió, se ocultó en un hueco que había en esa finca y haciéndose el muerto logró evitar que le dispararan, porque ellos entraron a perseguir y matar a todos los que estaban ahí", dijo.

Su primo fallecido fue identificado como Sebastián Quintero de 23 años.

"Sebas nació en Samaniego, era un pelado alegre, le gustaba mucho el fútbol, aunque nunca tuvo la oportunidad de llegar a un club profesional por la falta de oportunidades que hay allá", contó.

Sebastián Quintero, de 23 años es una de las víctimas de la masacre de Samaniego, Nariño. Especial para El País

En la finca donde ocurrió la masacre se encontraban reunidos por lo menos 50 personas, todos jóvenes, celebrando un cumpleaños.



"Allá (Samaniego) no hay muchos contagios, ni presencia del Estado, por eso la gente se reúne a celebrar cumpleaños y lleva la vida con cierta normalidad. Lo que tengo entendido es que estaban con amigos de ellos y todos eran jóvenes". comentó.

Una escena macabra

El padre de Byron Patiño, de 25 años, otra de las víctimas mortales , le contó a Winston Viracachá Pava, periodista de esa región, el doloroso panorama que encontró.



"Yo llegué y vi a mi hijo cubierto de sangre, con otras personas. Él era un muchacho tranquilo, le gustaba el fútbol y estaba a punto de recibir la tarjeta profesional de contador. Espero que esto no quede en la impunidad", afirmó.



Narró que se encuentra profundamente dolido he impactado por el crimen. "La escena que encontré fue horrible, había sangre por todas partes, uno de los muertos tenía la cabeza destrozada".

¿Qué se ha dicho de los asesinos?

A la par que se revelan historias de las víctimas, también se ha denunciado el actuar de los criminales.



De acuerdo a diferentes fuentes, la masacre fue realizado por cuatro hombres que llegaron a la finca en motocicletas y con armas tipo fusil.



En el sitio, habría disparado indiscriminadamente contra los jóvenes, "no estaban buscando a alguien en particular", se ha indicado.



También se presume que detrás de esta masacre está la guerrilla del ELN.

"Aunque no conozco a todos los que estaban en esa fiesta, creemos que el ELN está detrás de esto porque allá ellos son los que mandan, de hecho, ellos han repartido, en varias ocasiones, panfletos en los que prohíben las reuniones de personas y que aquellos que violen sus reglas serán objetivos militares", reveló una de las fuentes.



Este sería uno de los panfletos que, al parecer, el ELN ha dejado en la región:

Tras esta masacre, que ocurre cuatro días después del asesinato de cinco menores de edad en un cañaduzal cercano al barrio Llano Verde de Cali, la Fiscalía General anunció la creación de un grupo de tareas especiales con fiscales destacados, investigadores de CTI y la Sijín, coordinados por la Seccional Nariño, para investigar los hechos.



Por su parte, el procurador general Fernando Carrillo, sostuvo que “hay rebrotes de violencia en los territorios. Los asesinos no están confinados, mientras el país se desgarra y crece la polarización. ¿Quién responde? El Estado tiene que salir del confinamiento y capturar a los asesinos, copando territorios y devolviéndole confianza a la gente”.



La Defensoría del Pueblo, también se refirió al tema en un comunicado e indicó que “la ocurrencia de masacres en el país manifiestan el altísimo grado de crudeza con la que los actores armados ilegales se encuentran disputándose los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia”.



"El mensaje que dejan a los jóvenes del país es de desesperanza y sin futuro. La barbarie es el peor camino para una sociedad. Las autoridades deben abandonar la apatía, redoblar esfuerzos para detener este accionar criminal y someter a la justicia a los responsables", dice el comunicado.



El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó a Samaniego, junto con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, y el director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, para realizar un consejo de seguridad extraordinario.



"Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sevicia y sin ningún tipo de respeto y solo están interesadas en lucrarse de negocios criminales y destructivos como es el narcotráfico", afirmó Holmes Trujillo.



El líder de la cartera de la Defensa también recordó que este no es el momento de hacer política con la muerte y el dolor de las familias, “es el momento para que todos los colombianos nos unamos y digamos no más al problema mundial de las drogas ilícitas, no más a estos criminales que pretenden pasar por encima de nuestras vidas”.