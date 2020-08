Lo que se sabe de la liberación de Natalia Salazar, la joven que había desaparecido en el sur de Cali

Natalia Moreno Quintero

La joven universitaria Natalia Salazar recuperó la libertad en la noche de este sábado, tras permanecer desaparecida durante seis días, luego de que se perdiera su rastro después de que fue vista por última vez en el barrio Ciudad Pacífica al sur de Cali.



Según relató la joven, nunca pudo ver a sus captores, quienes permanecían encapuchados, ni el lugar donde la tenían. Su secuestro se produjo el pasado lunes, cuando salió de la casa de una amiga donde celebraban un cumpleaños, y fue abordada por los delincuentes tan pronto iba a subirse a su vehículo.



"No sé por qué me cogieron, no sé por qué llegaron a mí, pero ese día fue horrendo y llegué a un lugar que no sé porque no veía nada, todo estaba oscuro", manifestó Natalia.



La estudiante de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad Icesi llegó en la noche de este sábado a su vivienda, luego de que las personas que la mantuvieron retenida -quienes exigían 90.000 euros a cambio de su liberación- la dejaran en un calle al oriente de Cali.



"Ellos me vendaron, me taparon, me dijeron que me tenía que alistar porque me iban a llevar a otra parte. Me dejaron en la calle, cogí un taxi y llegué acá a mi casa (...) No sé si reír o llorar porque no sabía si era verdad que podía volver a mi casa y me siento agradecida con Dios y con todos ustedes que ayudaron", añadió.



De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, el caso de la desaparición de la joven fue asumido por el Gaula del Ejército Valle, el CTI y la Fiscalía, quienes "lograron establecer muchas interceptaciones, un seguimiento finamente planificado en el ánimo de identificar el lugar de ubicación de Natalia y afortunadamente los delincuentes se vieron acorralados y fue necesario que Natalia saliera de ese sitio para reencontrarse con su familia".



"El equipo que estuvo al frente de esta tarea ha recogido muy buena información, va a continuar trabajando con el máximo rigor en este tema y esperamos que más adelante nos entreguen nuevas noticias sobre este caso, porque estoy seguro de que estos señores van a ser capturados y judicializados", afirmó Rojas.



Este caso, que según el Secretario es un secuestro extorsivo, habría sido ejecutado por personas "que quizás en esto ya llevan un tiempo, que por la forma en que operaron quisieron guardar todo el sigilo", pues permanecían encapuchados y utilizaron varias 'sim cards' para evitar ser rastreados.



El coronel Henry Mauricio López, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, manifestó que "hay un gran material técnico, de investigación, que seguramente en los próximos días" permitirá la identificación de los responsables.



