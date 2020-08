Álvaro Uribe fue citado por la Corte Suprema a rendir versión sobre masacre de El Aro

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La controversia sobre si la investigación por la masacre de El Aro contra el expresidente Álvaro Uribe debe seguir a cargo de la Corte Suprema de Justicia o debe pasar a la Fiscalía se intensificó este sábado luego de conocerse que el alto tribunal le dio impulso al proceso.



"Vemos con sorpresa que el pasado 19 de agosto, fecha en la cual ya era de público conocimiento la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como congresista la Sala de Instrucción nos comunicó un auto del 14 de agosto en donde decide dar impulso procesal a dicha actuación", afirmó en un comunicado Jaime Granados, abogado de Uribe.

Aunque Granados no reveló cuál fue la actuación con la que la Corte impulsó el proceso, el diario El Tiempo afirma que se trata de una versión libre a la que el alto tribunal citó al expresidente Uribe para el próximo 16 de septiembre para responder acerca de las masacres del Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.



Según Granados, estos casos no tienen ninguna relación con el desempeño de la labor de Senador de Uribe y por ende solicitó a la Corte que entregara el expediente a la Fiscalía.



"NInguna relación existe entre los hechos objeto de la investigación y el ejercicio de las funciones como Senador de la República, las cuales empezó a desempeñar en julio de 2014, es decir casi 18 años después", manifestó Granados.



La Corte Suprema, sin embargo, no se ha pronunciado aún sobre si se considera competente para seguir adelante con este proceso así como con el del supuesto fraude procesal y manipulación de testigos, por el cual le dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria.