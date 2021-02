Álvaro José Carvajal Vidarte

Sobre la 1:00 p.m. de este lunes aterrizó en el país el vuelo ABX2245 de DHL que trajo las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra el covid-19 que llegan a Colombia.



La aeronave con el biológico, producido por los laboratorios Pfizer y BioNTech, partió desde Bélgica y siguió la ruta Bruselas - Miami - Bogotá.



Luego de que el avión realizara el carreteo en la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado, en la capital del país, las vacunas fueron descargadas para ser llevadas a la terminal de carga número 3.



Las dosis fueron recibidas por una comitiva del Gobierno nacional, encabezada por el presidente de la República, Iván Duque; la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; el Ministro de Salud, Fernando Ruiz; la jefa de Gabinete, Maria Paula Correa; el director del Dapre, Víctor Muñoz; y el doctor Carlos Álvarez, coordinador de los estudios de covid-19 de la OMS en Colombia.



Duque dio gracias "a Dios, a la ciencia, a todos los que han luchado por salvar vidas frente a esta pandemia" y honró la memoria de los más de 57.000 fallecidos por cuenta de la enfermedad en Colombia.



"Somos conscientes de que esta pandemia le ha traído al mundo muchísimos efectos graves, en términos económicos, sociales, en la pérdida de vidas, en la afectación de los sistemas de salud; pero también hemos visto durante todo este proceso al mundo unirse en solidaridad, cooperación, innovación, ciencia y estamos recibiendo hoy en nuestro país este primer lote de vacunas para ser dispersado y para salvar vidas", destacó el presidente.

El mandatario resaltó que el país ha podido afrontar distintos retos que ha traído la pandemia y se han logrado resultados como la capacidad para adelantar pruebas, ampliar la cantidad de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, ampliar la capacidad de atención, poner en marcha programas de reactivación económica y de ayuda a los más necesitados.



Recalcó que en julio del año pasado se conformó el comité de expertos para diseñar el plan de vacunación y se comenzaría el proceso de negociación, tanto de manera multilateral con el mecanismo Covax como de manera bilateral con los laboratorios.



"Le anunciamos a Colombia cuando cerramos las negociaciones, cuando se hicieron los contratos de adquisición. Le dijimos al país que empezaríamos este programa en el mes de febrero, y estamos cumpliéndole a Colombia: no solamente empieza este programa de vacunación, que ha sido bien diseñado, sino que tendrá una distribución en todo el territorio", indicó el mandatario.



Reiteró que la meta del Gobierno es vacunar este año a 35 millones de colombianos, el 70 % de la población, para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño.



"Esto es un esfuerzo de todos. Esto no es un triunfo personal de nadie. Avanzar con este plan de vacunación es un propósito de país", subrayó.

Las 50.000 dosis recibidas este lunes representan las primeras del 1.600.000 que espera recibir el Gobierno en los próximos 30 días, apuntó el jefe de Estado.



"Esperamos cumplir la meta de vacunar más de un millón de colombianos en el primer mes, a partir de hoy, cuando llegan las vacunas", añadió Duque.



El mandatario recordó que este es un esfuerzo "de toda la nación" e hizo un llamado a la unidad.



"Quiero hacerle una invitación a todos los colombianos y es que este sea un proceso donde no estén presentes ni las diferencias políticas, ni ideológicas. Este no es momento ni para demagogia, ni para populismo, ni para fracturas, ni para críticas insensatas. Aquí todos tenemos que salir adelante", sostuvo Duque.



Finalmente, el jefe de Estado recordó que, a pesar de la llegada de las vacunas, se deben mantener las medidas de autocuidado, como el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad y el evitar aglomeraciones.

Vacunas serán llevadas a bodega del Minsalud

Luego de que las vacunas lleguen a la bodega de DHL seguirá el proceso de nacionalización de las mismas, de acuerdo con Ingrid Magnolia Díaz, directora de Gestión de Aduanas.



"Una vez la carga es descargada en el terminal y trasladada a las bodegas de DHL, nos suministrarán toda la información documental de todo el transporte, facturas, y los inspectores de la seccional de aduanas de Bogotá harán un cotejo entre esta información y la declarada bajo la modalidad de entrega urgente", expresó.



Posteriormente serán trasladadas, con el acompañamiento de la fuerza pública, a las bodegas del Ministerio de Salud en la zona franca de Bogotá.

El presidente Duque indicó que en el programa Prevención y Acción de este lunes se darán más detalles de la distribución y el proceso de vacunación.



Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se espera que entre este martes y miércoles se empiecen a distribuir las dosis a las diferentes regiones. Aunque la vacunación está prevista para iniciar el 20 de febrero, podría comenzar antes.