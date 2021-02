Erika Mantilla

Llegada anticipada de vacunas contra covid-19 al país no cambia fechas del plan en Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina celebró el anuncio del Gobierno Nacional, que este lunes espera la llegada de 50 mil dosis de la vacuna contra el covid-19, desarrollada por Pfizer/BioNTech, y aseguró que en la ciudad se mantendrá el cronograma establecido, pese a que dispondrá del biológico unos días antes de lo estimado.



"La llegada anticipada del material biológico no cambiaría la fecha de inicio de las jornadas de vacunación, acordado para el 20 de febrero", afirmó el mandatario de los caleños.



Además, recordó que "Cali va a recibir 5.184 dosis de esta entrega, que serán dividas para la primera y segunda aplicación del personal de la salud que presta servicios en unidades de Cuidado Intensivo para covid-19".



Y dijo que la ciudad recibirá "el material en el transcurso de esta semana, se mantendrá en la cadena de frío y posteriormente serán trasladadas a los puestos de vacunación".



Detalló que estas "serán distribuidas en la Clínica Valle del Lili, el Centro Médico Imbanaco, el Hospital Universitario del Valle, la Clínica Versalles, la Clínica Unidos por la Vida, el Hospital Mario Correa Rengifo y el Hospital Isaías Duarte Cansino", dado que cada una de ellas cuenta con un puesto de vacunación.



"Los profesionales con los que iniciará el proceso de inmunización contra el covid-19 en Cali ya debe estar inscrito en el portal 'Mi Vacuna', del Ministerio de Salud. Adicionalmente, el área de Recursos Humanos de estos centros médicos, se encargará de monitorear que ninguno de ellos se quede por fuera", señaló.

Ospina afirmó que con esta entrega se vacunará a 2.592 profesionales de la salud, que recibirán la segunda dosis luego de 21 días de la primera aplicación para "garantizar inmunidades responsables".



"Esperamos la llegada de más vacunas a la ciudad en lo que resta del mes y en la medida que eso ocurra podremos ir ampliando las jornadas".



Manifestó que el Gobierno Nacional aún no ha entregado cifras exactas sobre la distribución de la segunda entrega, programada para la última semana de febrero pero estimó que "las ciudades con mayor incidencia de contagios se han designado como lugares naturales para entregar las primeras vacunas contra el covid-19 que lleguen a Colombia".



"Además, hay una situación de orden técnico: este material necesita estar refrigerado a - 70º centígrados, por eso no podrá ser enviado a los lugares del país donde no se cuente con la tecnología para su preservación", resaltó.