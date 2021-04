Ley seca en Cali durante este fin de semana, anunció el alcalde Ospina

Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no descartó que se puedan tomar medidas más estrictas si los indicadores cambian negativamente.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció este viernes que Cali tendrá ley seca durante este fin de semana, 10 y 11 de abril, como medida adicional para ayudar a disminuir el riesgo de contagio de covid-19, ante la cercanía de un tercer pico.



"Este sábado y domingo tendremos desde las 10:00 p.m. ley seca, de tal forma de que las personas tendrán una prohibición de la venta y consumo de licor para tratar de evitar que se desdoble en comportamientos irresponsables", dijo el mandatario.



La medida regirá entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. de cada día, desde la noche de este viernes hasta la madrugada del lunes, 12 de abril, explicó Ospina, aunque los detalles de la misma solo se conocerán una vez se expida el respectivo decreto.



El jefe del Ejecutivo local también indicó que se mantiene el toque de queda entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. de cada día, es decir, que en la ciudad no se aplicará la restricción continua como en otros lugares del país.



Advirtió, sin embargo, que mantendrán en constante monitoreo de la situación y que algún cambio en los indicadores podría significar medidas más restrictivas.



"Si se nos incrementa la velocidad de contagio y el número total de fallecidos o contagiados, nuestra ciudad podría caminar a unas medidas más extremas, como las que tienen hoy ciudades como Medellín o Barranquilla", dijo Ospina.

El alcalde invitó además a la ciudadanía a hacer un "aislamiento voluntario" durante el sábado y el domingo.



"Queremos que todas los hombres y las mujeres de este territorio entiendan que no deben ir a ningún espacio, no deben participar de ningún evento y deben permanecer en casa porque hay circulación comunitaria del virus", explicó Ospina.



También aseguró que se prohibirán reuniones y eventos en la ciudad, así como el acceso masivo a los ríos de Cali, aunque indicó que se permitirá el ascenso individual a los cerros tutelares de la ciudad.



Finalmente, el alcalde pidió a los caleños reforzar las medidas de autocuidado pues, en su criterio, en el país está circulando la variante brasileña del virus que causa el covid, la cual ha demostrado ser más contagiosa.



"Para mí no cabe duda que está circulando en Colombia la cepa brasileña del covid y demanda de todos los ciudadanos ser más estrictos en autocuidado y bioseguridad", puntualizó.