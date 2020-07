Las medidas para Cali, Buenaventura y el resto del Valle en este puente festivo

Natalia Moreno Quintero

El toque de queda en los municipios del Valle, decretado por la Gobernadora, regirá entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. hasta el 31 de julio.

A la decisión de la gobernadora Clara Luz Roldán de decretar toque de queda en todo el departamento, desde el 17 y hasta el 31 de julio, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., para hacer frente al avance de la pandemia del coronavirus se unieron diferentes disposiciones de los alcaldes de los municipios vallecaucanos.

Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina decretó el toque de queda desde las 8:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, desde este viernes y hasta el martes.



Asimismo, en la ciudad hay ley seca desde las 8:00 p.m. de este viernes y hasta las 6:00 a.m. del martes 21 de julio. Cabe resaltar que el Alcalde también declaró la alerta naranja en toda la ciudad y la alerta roja en las comunas 5, 10, 15, 16 y 21 donde se reforzarán los operativos de control por parte de las autoridades, así como las jornadas de tamizaje y toma de muestras para la detección del coronavirus.



La Policía continuará con su estrategia Caravanas por la vida en toda la ciudad y contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Justicia y del Ejército.

Buenaventura

En la ciudad puerto se mantendrán el toque de queda y la ley seca que estableció el alcalde Víctor Vidal con la ampliación de la cuarentena.



El toque de queda tiene lugar todos los días desde las 7:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, mientras que la ley seca está vigente desde el jueves y hasta el lunes cuando hay puente festivo, durante todo el día.

Palmira y Jamundí

Los alcaldes Óscar Escobar de Palmira y Andrés Felipe Ramírez de Jamundí, informaron este jueves las medidas que aplicarán en ambas poblaciones con el propósito de frenar los contagios del coronavirus, que se han incrementado en los últimos días.



El toque de queda empezará a regir desde las 9:00 p.m. de este viernes y se extenderá hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, todos los días durante el mes de julio. Asimismo, la ley seca también iniciará a las 9:00 p.m. de este viernes y culminará a las 5:00 a.m. del martes 21 de julio.



Como medida adicional, tanto en Palmira como en Jamundí habrá un toque de queda absoluto durante el domingo y el lunes festivo, días en los que se restringe la circulación de carros y motocicletas, y en los que solo podrán salir a las calles los domiciliarios y quienes se encuentren dentro de las excepciones.

Candelaria

En este municipio, donde el alcalde Jorge Eliécer Ramírez declaró la alerta naranja desde el 16 de julio y hasta el 1 de agosto, también hay ley seca permanente hasta el 1 de agosto, no se permite la práctica deportiva y los habitantes solo pueden salir a abastecerse, según el pico y cédula, entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.



Este fin de semana el toque de queda inicia a las 6:00 p.m. de este viernes y se extiende hasta las 5:00 a.m. del próximo martes. En semana se seguirá aplicando en estos horarios y el fin de semana la medida regirá durante todo el día.

Florida

En este municipio se mantiene la cuarentena estricta que, según el secretario de Gobierno, Iván Cerón, implica "unas medidas extremas como rigurosidad en las entradas de nuestro municipio; operativos constantes, tanto en el centro como en los diferentes barrios; igualmente aplicación del pico y cédula con más rigurosidad por parte de la Policía Nacional; la ley seca desde que comenzamos la alerta naranja este lunes; y vamos hasta el 31 de julio con estas medidas".



Es preciso recordar que el alcalde Alexander Orozco ya había decretado el toque de queda y la ley seca desde el 13 de julio, iniciando en semana a las 6:00 p.m. y los sábados y domingos a partir de la 1:00 p.m.

Tuluá

El alcalde Jhon Jairo Gómez decretó la ley seca y el toque de queda durante todo el puente festivo en esta población e indicó que volverá a regir la medida del pico y género, por la que los días pares podrán salir los hombres y los días impares las mujeres.

Yumbo

Jhon Jairo Santamaría, alcalde de Yumbo, también impondrá la medida del toque de queda en esa población, iniciando este viernes a las 9:00 p.m. y culminando a las 5:30 a.m. del día siguiente. La medida continuará durante todo el mes con un horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. de lunes a domingo y de 9:00 p.m. a 5:30 a.m. los viernes, sábados, domingos y lunes festivos.



La ley seca durante este puente festivo estará vigente en el mismo horario que el toque de queda.



El Cerrito

El secretario de Gobierno, Norman Escobar, indicó que a través del decreto 103 del 15 de julio se estableció que los establecimientos comerciales estarán abiertos de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que sábados, domingos y lunes festivos permanecerán cerrados y solo funcionarán por medio de domicilios.



El pico y cédula en ese municipio operará así: lunes 1 y 2; martes 3 y 4; miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8; y viernes 9 y 0.



De otra parte, el toque de queda en esta localidad será total durante este puente festivo, es decir, estará vigente las 24 horas del día. La medida entrará iniciará a las 6:00 p.m. de este viernes y culminará a las 4:00 a.m. del martes 21 de julio. La ley seca operará de la misma manera.