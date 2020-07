'Pico y cédula' en Cali tendrá nuevos cambios, así quedaría la medida

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La medida del 'pico y cédula' en Cali tendrá nuevos cambios desde este puente festivo, confirmó el secretario de Gobierno, Jesús Darío González este viernes.



Para este fin de semana (sábado, domingo y lunes festivo) iba a regir un sistema de turnos: en la mañana de cada uno de estos días saldrían las personas cuyas cédulas terminan en dígitos pares y en la tarde los pares.



Sin embargo, la Administración modificó esta decisión, que ahora quedará establecida así: sábado impares; domingo, pares, y el lunes, impares.



Con ese ajuste, el pico y cédula seguirá entre impares y pares como venía ocurriendo este mes: los días pares (martes, jueves y sábado) saldrán los que tengan documentos de identidad que concluyan en impares.



Y los días impares (lunes, miércoles, viernes y domingo) saldrán los de cédulas terminadas en pares.



Se espera que estos cambios se vean reflejados en un decreto que expedirá la Alcaldía de Cali en el transcurso de este viernes.



El 'pico y cédula' es un requisito indispensable para salir a abastecerse o realizar trámites bancarios, por ejemplo.



Toque de queda



El secretario de Gobierno también anunció que el horario del toque de queda para este fin de semana se mantiene como lo había anunciado la Alcaldía.



Iniciará este viernes y concluirá el martes. Será de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. de cada uno de los días.



El funcionario confirmó que la capital del Valle del Cauca no se alineará al toque de queda anunciado por la gobernadora Clara Luz Roldán para todos los municipios del departamento, el cual irá del 17 al 31 de julio, entre 10:00 p.m. y 6:00 a.m. de cada día.