Junta directiva de EPM renunció tras anuncio de demanda a consorcios de Hidroituango

Natalia Moreno Quintero

Según la Junta Directa, la decisión de demandar los consorcios del proyecto Hidroituango no les fue consultada.

En la tarde de este martes, ocho miembros de la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, presentaron su renuncia a través de una misiva dirigida al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



La carta, donde se manifiesta un desacuerdo "con el manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la Junta Directiva", fue firmada por Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez, Javier Genaro Gutiérrez, Gabriel Ricardo Maya, Manuel Santiago Mejía y Elena Rico.



Cabe recordar que este lunes el alcalde Quintero anunció que demandará por 9,9 billones de pesos a los consorcios diseñadores, constructores e interventores del proyecto Hidroituango.



Al respecto, en su carta de renuncia los miembros de la Junta Directiva de EPM señalaron que "sin desconocer la necesidad de desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa y el vencimiento de términos, también quedó claro en la reunión que la Junta Directiva de EPM no conoció ni participó en el análisis para adelantar acciones legales contra contratistas y compañía de seguros del proyecto Hidroituango; y adicionalmente no conocemos que se hayan estructurado la matriz de riesgos para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación".



"Nos preocupa que no se estén observando las buenas prácticas de Gobierno Corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM", se añade en el texto.