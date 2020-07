Tercer día sin IVA en Colombia fue aplazado por el presidente

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El tercer y último día sin IVA en Colombia, programado para el domingo 19 de julio, fue aplazado por el presidente, Iván Duque.



El mandatario, a través de sus canales oficiales, dio a conocer la determinación este miércoles.



"El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos", dijo Duque.



Durante la primera jornada, celebrada el 19 de junio, se registraron aglomeraciones en diferentes establecimientos comerciales del país. El segundo día sin IVA se realizó el 3 de julio.



Sin embargo, el mandatario aseveró este martes, durante la emisión de su programa 'Prevención y acción', que no hay evidencia que relacione la primer día sin IVA con el aumento de los casos de covid-19 en el país.

Algunos mandatarios locales como el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, solicitaron al presidente no llevar a cabo la jornada teniendo en cuenta la alta tasa de contagios.



"Gracias Sr Pdte @IvanDuque el aplazamiento del Dia Sin Iva es una medida sensata, interpreta muy bien el complejo momento en el que nos encontramos y posibilitará que ya pasada la tormenta del #Covid sea bien aprovechado por comerciantes y consumidores", manifestó Ospina en su cuenta de Twitter.



Aún no se conoce la nueva fecha en la que se llevará a cabo esta jornada comercial, pero el Gobierno prevé que podría tener lugar en el último trimestre del año en curso.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también celebró la decisión del presidente, por medio de sus canales oficiales.



"Agradezco al Presidente haber escuchado a alcaldes y ciudadanos que rogamos no provocar ninguna aglomeración que genere riesgo de contagio como ha ocurrido con el #DiaSinIVA, las marchas y otras situaciones. Debemos priorizar la vida", aseguró.



Los contagios de covid-19 en Colombia ascienden a 159.898 desde el inicio de la pandemia. De ellos, 85.123 están activos, 68.806 se han recuperado y 5625 fallecieron.

¿Por qué se aplazó el tercer día sin IVA?



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, expuso las razones que llevaron al Gobierno a tomar la determinación de aplazar el tercer día sin IVA pactado para el domingo 19 de julio.



"Es un día de fin de semana donde las autoridades locales implementan medidas más fuertes" y "algunas ciudades, por la situación de la pandemia, están adoptando medidas como toques de queda".



Según Restrepo, la situación actual no permitiría desarrollar de forma adecuada la jornada comercial. "Eso nos lleva a pensar si en este momento, realmente, le vamos a sacar el provecho que queríamos a ese día sin IVA para la reactivación económica, y la verdad es que no, no vamos a sacarle provecho", aseguró.



Respecto a la posibilidad de haber llevado a cabo el tercer día sin IVA de manera virtual, señaló que es una opción que no funciona para la mayoría de los colombianos.



"Más del 90 % de los establecimientos no operan bajo comercio electrónico", apuntó.