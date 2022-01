Horario de establecimientos nocturnos en Cali será hasta las 3:00 a.m. y aforo, del 50 %

Los establecimientos nocturnos de Cali deberán volver a cerrar a partir de las 3:00 a.m. y tener un aforo máximo del 50 %, manteniendo la exigencia del carné de vacunación anticovid.



Así lo anunció este jueves el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ante el cuarto pico de contagios de covid-19 que afronta actualmente la ciudad.



La decisión comenzaría a regir desde la madrugada de este viernes; sin embargo, aún no se expide el decreto en el que se oficializa la nueva hora.



El horario se había extendido hasta las 5:00 a.m. desde el pasado 15 de diciembre, teniendo en cuenta la temporada de fin de año y la reactivación económica de la ciudad.



Noticia en desarrollo...