Abuso policial en Bogotá: Hombre muere tras ser reducido con pistola eléctrica

Alejandro Cabra Hernandez

Un hombre, identificado como Javier Ordóñez, abogado y padre de dos niños, falleció luego de ser reducido, con varias descargas eléctricas, por dos policías en el barrio Santa Cecilia, de la localidad de Engativá, en Bogotá.



El procedimiento, que fue grabado por algunos vecinos del sector, se presentó sobre las 4:30 de la mañana de este miércoles, y desató una fuerte polémica, pues según la propia administración distrital, se trata de un claro caso de abuso policial.



Al parecer, el hombre fue abordado por los policías por estar consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública. Los uniformados alegan que estaban respondiendo a las agresiones del ciudadano, pero en un impactante video se observa que el agredido les pedía detenerse y que varios vecinos intentaron intervenir.

Atentos: estos hechos ocurrieron anoche en el occidente de Bogotá. El hombre sometido por dos policías, incluso con uso de pistola eléctrica, murió horas después en una clínica. La policía afirma que respondió a agresiones de estas personas. Grave denuncia de abuso policial. pic.twitter.com/HEOvApslDp — Ricardo Ospina (@ricarospina) September 9, 2020



Pese a las peticiones, los uniformados continuaron con su intervención. El hombre herido tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde se produjo su muerte. La misma Policía confirmó que, por el hecho, ocho personas fueron trasladadas al CAI.



El hecho, que ha causado indignación nacional, ya ha sido repudiado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien además convocó a una Mesa de Policía urgente con su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, en el Día internacional de los Derechos Humanos.



“Desde @Bogota ofreceremos a la familia de Javier asistencia judicial para que haya una condena ejemplar, no solo a los responsables directos, sino para que haya una reforma estructural que prevenga y sancione el abuso policial. Esto no es de manzanas podridas. La vida es sagrada!”, escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa.



"Desde @Bogota hemos rechazado y denunciado el abuso policial, pero al interior de la Policía no se toman medias serias. Insistiremos a

@PGN_COL @DefensoriaCol que actuemos conjuntamente para frenarlo. A la familia de Javier nuestra condolencia y todo el apoyo que requieran", agregó.

Desde @Bogota ofreceremos a la familia de Javier asistencia judicial para que haya una condena ejemplar, no solo a los responsables directos, sino para que haya una reforma estructural que prevenga y sancione el abuso policial. Esto no es de manzanas podridas. La vida es sagrada! https://t.co/xzfMgK3w0v — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 9, 2020

Caso omiso a peticiones

"Los estamos grabando, por favor no le haga más", se escucha decir a uno de los vecinos durante la grabación.



Un amigo del hombre fallecido contó que mientras departían juntos a las afueras del conjunto residencial donde vivían, llegó el grupo de policías y uno de ellos le dijo al abogado "esta vez no se me salva", por lo que él respondió que no tenía problema en pagar un comparendo.



Según cuenta el vecino, el policía le dijo "no, yo no doy comparendos" y le empezó a aplicar choques eléctricos. Según lo contado, la Policía le quitó, -y destruyó- el celular a una de las personas que grababa. También se denunció abuso policial en el CAI, donde los detenidos dicen haber sido golpeados.



Alexander Amaya, Coronel de la Policía Bogotá, explicó que, el cuadrante de Policía se desplazó al lugar para intervenir una supuesta riña. "Al llegar, hay alrededor de ocho personas que están discutiendo, todo parece indicar que con bebidas embriagantes. Se les pide el favor, se trata de disuadir, pero se vuelven agresivas contra la Policía. La Policía debe someterlas y unas personas son conducidas al CAI. Una presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercan, adonde llega sin signos vitales".



Según Amaya, la entidad ya advirtió a su unidad de asuntos disciplinarios para esclarecer lo ocurrido. Cabe resaltar que la investigación judicial queda en manos de Fiscalía.



El coronel Necton Borja, comandante operativo de la Policía Bogotá, dijo que se determinó que los agentes involucrados suspendan sus actividades operativas y de vigilancia para pasar a labores administrativas.