Juan Felipe Delgado Rodriguez

Reducción de homicidios y hurtos no fue significativa durante cuarentena, dice estudio

La Fundación Ideas para la Paz, FIP, realizó un análisis sobre el comportamiento delictivo en el país durante el aislamiento obligatorio.



Según el informe, aunque se presentó una reducción del 15,2 % en los índices de homicidio, las cifras no fueron significativas, teniendo en cuenta que hubo restricciones extremas de movilidad durante más de tres meses.



El estudio, que también realizó una comparación del periodo comprendido entre enero y mayo de los últimos cinco años, indicó que el hurto, en especial a personas, se redujo en un 67,7 %.



La violencia intrafamiliar fue otro delito estudiado por la FIP, que en el tiempo de cuarentena descendió en un 25 % a nivel nacional. Al igual que este, los delitos sexuales tuvieron una disminución importante del 33% durante el mismo lapso.

El documento planteó que en la ciudad de Cali, según las estadísticas y variables analizadas, las bandas criminales y los hechos por motivo de intolerancia, podrían ser las causas detrás de la mayoría de las muertes violentas en la capital del Valle.



En cuanto a los datos de los homicidios en el departamento del Valle, el informe evidenció que Palmira también presentó disminución de homicidios, ya que reportó 23 asesinatos menos que en el periodo enero - mayo del año anterior.



Por su parte, Zarzal, Tuluá y Jamundí reportaron aumentos considerables en los índices de asesinatos.

Homicidio: inciden grupos criminales



El informe de la FIP reflejó que entre enero y mayo del presente año, en Cali se registraron 373 casos de homicidio, 84 casos menos que los presentados durante el mismo periodo de 2019.



De acuerdo con el análisis publicado por la Fundación, Cali es una ciudad donde las organizaciones criminales han incidido históricamente en las cifras de muertes violentas.



Para los autores del informe, es llamativo que la capital del Valle, durante la cuarentena, haya presentado una disminución más significativa que Bogotá, donde la influencia de dichos grupos no es considerable.



Es por eso que, con relación a la disminución del 34,4% de los asesinatos en Cali, el director del estudio de la FIP, Jerónimo Castillo, aseguró que las autoridades deben trabajar en conjunto para determinar la forma de controlar los crímenes en la ciudad.

“Tiene que haber políticas y estas no deben ser homogéneas, tampoco es la responsabilidad exclusiva del Alcalde de Cali, no es un problema solo de él; es un problema del Gobierno Nacional y del Gobierno Local, se deben analizar todas las situaciones con las autoridades para saber qué medidas se deben desarrollar”, manifestó el investigador.



Hurto: no hay claridad en los datos

Respecto al hurto, en Cali se presentó una reducción de 3042 casos con relación a los primeros cinco meses del año 2019.



El análisis de la FIP indicó que la capital del Valle, junto a Bogotá, Medellín y Barranquilla, reportaron el 55,14% del total de casos registrados en el país durante el periodo de cuarentena.



Con relación el hurto al comercio, Cali presentó 183 casos menos que los contabilizados entre enero y mayo de 2019.



El hurto de automotores también evidenció un descenso ya que en Cali hubo 132 reportes, 263 menos que los primeros cinco meses del año anterior.



El hurto a residencias en la ciudad presentó una disminución de 374 casos respecto al lapso enero a mayo de 2019, cuando 1004 robos de este tipo fueron reportados. El estudio explicó que no fue posible realizar una comparación de hurto a celulares entre 2019 y 2020 porque de los 20.637 casos de hurto reportados este año, no se tiene claridad de cuántos corresponden a robo de teléfonos móviles.

En cuanto al hurto a personas, entre el 25 marzo y el 31 de mayo, 17.785 casos de robo fueron denunciados a nivel nacional, entre enero y mayo de 2020 se registraron 83.435 incidentes.

Violencia intrafamiliar: faltan políticas

Según se explicó en el informe de la FIP, a nivel nacional la violencia intrafamiliar presentó una reducción del 25%, además, el reporte también manifestó que al inicio del confinamiento, la perspectiva ciudadana era que la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer estaban aumentando en el país. Con relación a ellos, Jerónimo Castillo, director del estudio de la Fundación, hizo un cuestionamiento referente a la protección de la mujer.



“Los delitos contra las mujeres se empezaron a hablar ahorita en pandemia, pero es un tema que debe haber sido integrado hace mucho tiempo, cuál es la política de protección que se tiene para estas personas”, dijo el funcionario de la FIP.



Respecto a las cifras relacionadas a la violencia intrafamiliar en la ciudad de Cali, el documento indicó que en los primeros cinco meses del año, en 2020 se presentaron 2136 casos, 75 menos que los registrados en el 2019.

De igual manera, durante el periodo de cuarentena también se evidenció una disminución en los incidentes de violencia intrafamiliar en la ciudad, 1062 casos fueron reportados el año pasado, mientras que en 2020 se registraron 572, es decir, 490 menos que en el 2019.

Delitos sexuales: más visibles

El informe de la FIP argumentó que las cifras estudiadas de los delitos sexuales, permitieron identificar que estos son “fenómenos que históricamente han sido silenciados en el país y que, posiblemente, se estaban visibilizando frente al descenso de otros delitos como el hurto”.



De igual manera, el documento advirtió que, aunque los delitos sexuales presentaron una reducción significativa durante la época de pandemia, estos se concentraron en hechos violentos sobre menores de 14 años.



A nivel nacional, durante el periodo de aislamiento obligatorio, este tipo de delito tuvo una disminución importante del 59%, además, de acuerdo al estudio, hasta marzo de 2020, el 53% de los delitos sexuales a nivel nacional, ocurrían en el espacio público.



Según las estadísticas del análisis de la Fundación, entre enero y mayo de 2020, en la capital del Valle se registraron 434 casos de delitos sexuales, 341 menos que en 2019.

En cuanto al lapso comprendido entre el 25 de marzo y el 29 de mayo del presente año, la ciudad reportó 118 incidentes relacionados a delitos sexuales. Durante el año 2019, 362 casos se presentaron en Cali.