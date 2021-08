Gobierno promulgó ley que establece las 16 curules de paz en el Congreso

El Gobierno Nacional promulgó la ley que establece las 16 curules de paz en el Congreso de la República, que hacen parte de los Acuerdos con las Farc y que permitirán que los Representantes a la Cámara sean elegidos para los periodos 2022-2026 y 2026-2030.



Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, expresó a través de un video compartido en las redes sociales que "respecto del acto legislativo en donde se establecen las 16 curules para ellos (las víctimas) el Presidente ordenó su promulgación. Lo hizo en tiempo, por el medio legal y sin ningún cambio".



"Expediremos un decreto autónomo, que quiere decir que no se necesita una ley, no hay que ir al Congreso nuevamente para una reglamentación. Ahí se incluirán aspectos para asegurar que las víctimas sean las beneficiarias de estas curules, que no haya ninguna interferencia", añadió.



Según Archila, se reglamentarán aspectos como la etapa de preparación con transparencia ciudadana, las campañas pedagógicas para que haya una adecuada participación y la inscripción de los candidatos; adicionalmente, la etapa del proceso electoral, en la que se pueden suspender puestos de votación si hay alteración del orden público, el acceso de los medios de comunicación y cómo se financiarán las campañas.



"Inclusive posteriores para que quienes se incluyan -si eso llegara a pasar- sin cumplir con los requisitos que se debe tener, como por ejemplo que sean miembros de las antiguas Farc o de partidos políticos, no solamente sean excluidos sino sancionados", apuntó.

Lea además: Violencia contra líderes políticos en Colombia ha aumentado 15,7 % en el 2021: MOE



Las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes serán votadas en las 16 subregiones de los municipios Pdet con listas paritarias y serán elegidas con voto preferente.



Solo se podrán inscribir como candidatos quienes hayan sido víctimas del conflicto armado y tengan una certificación de la Unidad de Víctimas.