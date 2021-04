Felipe Tobón fue despedido este martes con 'calle de honor' que realizaron deportistas de Cali

Erika Mantilla

Cerca de las 2:00 p.m. de este martes iniciaron las exequias de Felipe Tobón Sánchez, el joven de 25 años asesinado el domingo 18 de abril, cuando realizaba una caminata deportiva con su novia en un sendero del cerro Las Tres Cruces, en el norte de la ciudad.



En medio del dolor por su crimen, su familia y amigos piden celeridad y justicia para que no haya impunidad en el caso, al tiempo que reclaman garantías en materia de seguridad.



Amigos y deportistas allegados acudieron a la funeraria en la Av. 2N con Calle 19, donde se realizó su velación y como un homenaje a su vida organizaron una calle de honor.



Jorge Tobón, padre de Felipe, agradeció las manifestaciones de solidaridad y pidió a los asistentes que recordaran "ese día, como el día en que su hijo dio la vida para evitar que abusaran de su novia".

La caravana llegó hasta el cementerio Camposanto Metropolitano del Norte donde será sepultado al término del servicio religioso.



Además, a las 5:00 p.m. iniciarán tres movilizaciones en la que participan deportistas de Cali para rechazar la inseguridad y la violencia de la que afirman son víctimas a diario. Se encontrarán frente al Batallón Pichincha, en el sur, y frente al Hotel Dann Carlton, en el norte, para marchar en un 'plan tortuga' hasta el Centro Administrativo Municipal.

Según el informe de la Policía, Felipe Tobón Sánchez fue asesinado cerca de las 7:30 a.m. del 18 de abril, en medio de un presunto intento de robo, en el cerro al que ascienden cientos de caleños para hacer ejercicio todos los días.



El pasado domingo estaba permitido acceder para esa actividad hasta la 1:00 p.m., pues la ciudad estaba en toque de queda.



Una de las ventanas de la casa de Felipe, en el barrio El Bosque, da hacia el cerro. Su papá, el sargento primero del Ejército Jorge Mario Tobón Calderón, veía como el helicóptero de la Policía rondaba la montaña, pero no cayó en cuenta de lo que pasaba hasta que un mensaje en el grupo de WhatsApp de la Red de Apoyo de la que hace parte, reportaba la captura de dos hombres por matar a un deportista. "Automáticamente se me vino a la mente mi hijo", dijo.



Según el relato que la novia de Felipe le dio a su papá, y que él compartió con El País, los hombres intentaron abusar de ella y su hijo se opuso. La joven les ofrece una suma de dinero para que los dejen seguir, a lo que al parecer accedieron.



En ese momento ella descendió del cerro en busca de ayuda y encontró a otros deportistas que le colaboran para dar aviso a la Policía. Al parecer, es allí cuando los hombres atacan con arma blanca a Felipe, quien muere en el sitio, en hechos que aún no han sido explicados con detalle.



"Los tipos al ver que venía la gente, apuñalaron a mi hijo. Tiene infinidad de puñaladas, lo encontraron desnudo, amarrado, le golpearon la cabeza con una gran piedra", relató su papá a El País.

Por este hecho la Policía capturó a dos hombres, ambos con antecedentes. La Gobernación del Valle ofrece una recompensa de hasta $100 millones por información que permita la captura del tercer implicado.