Extienden horario de establecimientos nocturnos en Cali hasta las 5:00 a.m.

Los establecimientos nocturnos de Cali podrán extender su horario de funcionamiento hasta las 5:00 a.m. desde el próximo 15 de diciembre.



Así lo anunciaron este sábado desde la Alcaldía de Cali, un día después de que las agremiaciones del sector nocturno le pidieran a la Administración la ampliación de dicho horario, pues hasta la fecha estos negocios solo podían funcionar hasta las 3:00 a.m.



"El nuevo horario para la apertura de establecimientos comerciales nocturnos va a ir hasta las 5:00 a.m., se va a ampliar, esto va a ser entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, exceptuando los estancos, que van a seguir abriendo hasta las 2:00 a.m.", ahondó Liliana Sierra, Secretaria (e) de Desarrollo Económico de la ciudad.



La funcionaria recordó además que se mantendrán las exigencias en materia de bioseguridad y prevención, para evitar que la ampliación del horario pueda derivar en un nuevo pico de contagios de covid-19.



"Se va a exigir el carné de vacunación, como lo exige el decreto nacional, los tapabocas, el lavado de manos y todas las medidas. Es importante recordarle a establecimientos y ciudadanos que en la medida que estas disposiciones sean tenidas en cuenta y no las flexibilicemos, podremos continuar manteniendo abiertos los establecimientos", subrayó Sierra.

#AEstaHora anunciamos la extensión del horario de apertura para el sector nocturno en Cali.

▶️ Del 15 de diciembre al 15 de enero

▶️ Bares y discotecas podrán abrir hasta las 5am.

▶️Estancos podrán abrir hasta las 2:00am

Medidas que permitiran la recuperación del sector pic.twitter.com/VNs7j5y7Fc — Liliana Sierra Chávez (@LilianaSierraC2) December 11, 2021

La secretaria (e) también apuntó que se espera que esta ampliación de horario ayude a la recuperación del gremio nocturno, puesto que éste reportó pérdidas económicas entre el 45 % y el 55 % luego de que se comenzara a exigir el carné de vacunación.



"Este nuevo horario nos va a permitir que este sector recupere no solo todo lo que perdió por la pandemia, sino también por estas nuevas medidas que han hecho que la gente deje de ir en un principio, mientras se van adaptando", indicó.



Por su parte, el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, resaltó que con esta medida se espera movilizar más la economía y adelantó que se espera trabajar de la mano con el sector nocturno, para impulsar el sector cultural en el año entrante.



"Para el 2022 queremos un experimento social e innovador. Queremos que los establecimientos puedan mantener su horario hasta las 5:00 a.m., siempre y cuando el espacio sea para la industria cultural", aseveró Ospina.

Lo anterior, ahondó, implica que el año que viene los negocios puedan mantenerse abiertos hasta este horario, siempre y cuando impulsen la presentación de artistas locales como orquestas, grupos, solistas, bailarines y similares y reciban el sello de la Secretaría de Seguridad.



Al respecto, las agremiaciones del sector nocturno celebraron la medida y aseguraron que esta tendrá un impacto positivo en la reactivación económica de la ciudad.



"Gracias alcalde Jorge Iván Ospina por escuchar el clamor del gremio nocturno. Con esta ampliación vamos a continuar la recuperación económica generando miles de empleos. En enero implementaremos el SELLO CALIDOSO apoyando artistas", indicó Manuel Pineda Villarreal, presidente de Asobares capítulo Valle.