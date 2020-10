Juan Felipe Delgado Rodriguez

La primera reunión entre los representantes de la minga indígena y la delegación del Gobierno Nacional, para discutir sus exigencias respecto a lo pactado en la negociación del año 2019, terminó sin ningún avance, los líderes de las comunidades regresarán al Coliseo del Pueblo.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Centro Cultural, asistieron líderes de las comunidades, una delegación del Gobierno Nacional en cabeza de la ministra del Interior, Alicia Arango, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y varios funcionarios de su gabinete.



Los miembros de la minga se levantaron de la mesa de diálogo debido a que el presidente Iván Duque no viajó a reunirse con ellos.



Sobre esto, la ministra del Interior manifestó que el Gobierno Nacional ha cumplido los acuerdo que se tenían y que están dispuesto a encontrar una solución con los delegados.



"Lamentamos que los consejeros del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, no vinieran, pero tras hablar con sus delegados pudimos evidenciar los avances del Gobierno Nacional en los acuerdos pactados", dijo.



Y agregó "queremos que los colombianos sepan que esta no es una minga reivindicativa, sino una minga de carácter político, porque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo que se ha pactado. Sin embargo, tenemos el interés de establecer unas rutas de trabajo para llegar a un acuerdo".

Además, en un comunicado, la delegación del Gobierno Nacional señaló que están preocupados por quienes por las aglomeraciones y lo importante del cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



"La pandemia sigue siendo una realidad en el país. Hoy con la presencia del ministro de Salud se les explicó los riesgos que conllevan estar en aglomeraciones y moverse de una ciudad a otra", apuntó el texto.



Por último, indicaron que el Gobierno está dispuesto a seguir el diálogo con los representantes del Cric.



Extraoficialmente se conoció que se propuso reunir a las partes en la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá para que el presidente Iván Duque pueda participar, pero los líderes indígenas se negaron.



Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, manifestó que “es importante recordarle a la población indígena que este desarrollo constitucional se haga en paz, sin actos violentos, cero vandalismo y, en especial, con el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad, durante la permanencia en la ciudad”.



“La Gobernación del Valle del Cauca en cabeza de Clara Luz Roldán garantiza no solo la marcha y permanecía pacífica, sino que pretende que se realicen en los términos establecidos y de esta manera la Gobernación se ha sumado apoyando logísticamente lo que concierne a la llegada y permanencia del pueblo indígena al departamento”, agregó el funcionario.



La minga indígena por el respeto a la vida permanecerá en Cali hasta el próximo miércoles 14 de octubre, tiempo en el que se desarrollarán diversas actividades en varios puntos de la ciudad.



Por su parte, Jorge Iván Ospina, mandatario de los caleños, se desplazó hasta el campamento de la minga para coordinar los detalles logísticos para las actividades programadas para los dos próximos días.



Luego de un par de horas, se firmó el pacto por una 'Minga Biosegura'. La idea es que las comunidades indígenas reciban el acompañamiento de la red de salud pública y se respeten los protocolos de bioseguridad.



Cabe recordar que la minga indígena, en la que participan unos siete mil integrantes de resguardos del Cauca y el Valle, ingresó a partir de la 1:30 p.m. de este lunes a Cali.