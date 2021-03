Joven señalado de muerte de bebé de un año en Cali quedó en libertad, pero sigue en el proceso

Álvaro José Carvajal Vidarte

En libertad, aunque vinculado el proceso, fue dejado este viernes el joven de 21 años señalado de disparar una bala que terminó causando la muerte de la pequeña Celeste, de un año de edad, en Cali.



Tras cuatro días de investigaciones, la Policía capturó al hombre en la noche del miércoles, un día después de que la bebé falleciera a raíz de las heridas causadas por una bala perdida que la impactó el pasado sábado 27 de febrero, en hechos ocurridos en el barrio Julio Rincón, oriente de la ciudad.



El presunto autor del suceso fue presentado el jueves ante las autoridades judiciales, donde fue legalizada su captura y se hizo la imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, en concurso con fabricación, porte y tráfico de armas de fuego.

Lea también: Autoridades derriban 'ollas' de microtráfico en Palmira y otros 12 municipios del país



Este viernes, en la segunda parte de las audiencias concentradas, la Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento intramural contra el presunto homicida.



Sin embargo, la jueza indicó que no había suficientes elementos para poder establecer que el imputado había sido el autor de los disparos, ni que uno de esos proyectiles que habría disparado el joven impactó a la pequeña, por lo que decidió no dictar prisión preventiva.



La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría apelaron la decisión. El hombre quedará en libertad mientras el Tribunal Superior de Cali establece la validez, o no, de la decisión de la jueza.

Le puede interesar: Las dudas que tiene por resolver el sistema penal sobre denuncias de acoso

Los hechos

El caso que conmocionó a la ciudad se registró, al parecer, luego de un cruce de disparos entre supuestos hinchas del Deportivo Cali y el América.



Tras ser herida, la menor fue trasladada a la clínica Imbanaco, donde permaneció por tres días con pronóstico reservado. Su deceso se produjo en la madrugada del pasado martes, según fuentes médicas.



Las autoridades ofrecieron una recompensa de $ 10 millones por información que permitiera dar con la captura del responsable del hecho.



El presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de la bebé fue capturado en una vivienda del barrio La Fortaleza y fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Una vez se dio la detención, sin embargo, la barra del Deportivo Cali 'Legión Radical Comuna 11' aseguró vía Facebook que el capturado no tiene relación con el hecho y su captura se habría dado por señalamientos, según ese grupo, sin fundamentos.