El plan del Gobierno para regularizar a cerca de un millón de migrantes venezolanos

Natalia Moreno Quintero

El gobierno del presidente Iván Duque presentó este lunes el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, Etpv, con el que se pretende regularizar por 10 años el estatus de los migrantes y refugiados del país vecino que residan en Colombia desde antes de la entrada en vigencia de la medida.



Con este proyecto se busca brindar una protección temporal a los cerca de 966.000 migrantes en condición irregular -según datos de Migración Colombia- y facilitar su integración económica y social en el país.



Según indica el Gobierno a través de un comunicado, el objetivo del Estatuto es "permitir el tránsito de venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes".

El proyecto, explicó el Gobierno, se implementará en dos fases. La primera consiste en la creación del Registro Único de Migrantes Venezolanos, a realizarse de manera virtual, con el que se obtendrá la información para la identificación y caracterización de cada migrante. Y en la segunda fase se expedirá el permiso por protección temporal para los solicitantes.



Quienes podrán beneficiarse de este proyecto son los migrantes que cuentan con un permiso de ingreso y permanencia en Colombia; aquellos que han solicitado refugio o son titulares de un salvoconducto SC-2, es decir, quienes están tramitando una visa ante la Cancillería; y los migrantes en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en el país antes de la entrada en vigencia del Estatuto.



"El migrante venezolano que a la fecha de finalización de la vigencia del Etpv no hiciera tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas sancionatorias correspondientes", resalta el Gobierno en su comunicado.



Cabe resaltar que durante la vigencia de 10 años del Estatuto no se expedirán ni prorrogarán permisos especiales de permanencia y los que se encuentren vigentes harán tránsito al permiso por protección temporal, previo cumplimiento de los requisitos definidos en el Eptv.



La presentación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos fue hecha este lunes tras la reunión que sostuvo el presidente Iván Duque con Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.



"Hoy en esta visita que adelanta el doctor Filippo Grandi a Colombia nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país" manifestó el Presidente.



El primer mandatario destacó que los migrantes regularizados ya no tendrán que actualizar constantemente su permiso, mientras quienes se encuentran en situación irregular tendrá una hoja de ruta para la regularización de su estatus con un registro claro y la obtención de una certificación del estatus de protección temporal.

Para el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, el amparo a los indocumentados "es una medida muy audaz".



"Se deja de ver al fenómeno como algo de corto plazo, recordemos que hasta hace muy poco el discurso gubernamental se basaba en tomar medidas temporales, siempre con la dinámica de que todo se resolvería cuando cayera el régimen de (Nicolás) Maduro", explicó el experto a la agencia AFP.



Por su parte Rachel Schmidtke, abogada de la ONG Refugees International, aseguró que la decisión "marca un punto de inflexión para la integración de los venezolanos en Colombia".

Migrantes y vacunas



El anuncio de regularizar a los venezolanos se dio después de que, en diciembre, el presidente Duque recibiera duras críticas por su intención de excluir a los indocumentados del proceso de vacunación masiva contra el coronavirus que iniciará el 20 de febrero.



El mandatario echó para atrás y decidió en su lugar pedir ayuda internacional para suministrar vacunas a los migrantes en condición irregular.



El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, celebró la nueva política migratoria de su aliado y aseguró en Twitter que su país trabaja para "expandir programas humanitarios en todo el mundo".



Colombia es uno de los países más castigados de la región por la pandemia del covid-19. Con más de 2 millones de contagios es el segundo con más casos, solamente por detrás de Brasil, y el tercero con mayor número de muertes (56.200).



Grandi y Duque coincidieron en que la regularización de los migrantes permitirá una mayor cobertura en la vacunación.



El jefe de Acnur recordó que la población venezolana es particularmente vulnerable pues "trabaja en su mayoría en el sector informal y afronta situaciones de abuso, explotación y discriminación".

"Dictadura en Venezuela"



Sin relación diplomática, Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 km, cerrada desde marzo de 2020 por la pandemia.



Según el presidente Duque, la nueva política le "cierra la puerta a quienes pretenden por trochas llegar" al país.



El mandatario destacó además los "beneficios de seguridad nacional" que traerá la medida, porque se podrá identificar a los extranjeros que cometan delitos para sancionarlos.



"Pero en términos humanitarios" significa que los venezolanos tendrán "igualdad de derechos" en el país, añadió.



Durante el gobierno de Donald Trump, Colombia secundó a Estados Unidos en la presión para sacar a Maduro del poder, pero el dirigente chavista se mantiene con el apoyo de las fuerzas armadas, Rusia, Cuba y China.



Con Joe Biden, el gobierno de Colombia acordó seguir trabajando para la restauración de la democracia en la otrora potencia petrolera.



"Los países tenemos que reflexionar sobre cómo le ponemos fin a la dictadura en Venezuela", insistió Duque.



Naciones Unidas calcula que en el país están el 34 % de los cinco millones de venezolanos que han salido de su territorio.



Con esta medida "las personas venezolanas desplazadas (...) se beneficiarán de una mayor protección, seguridad y estabilidad, mientras están fuera de su país", concluyó el jefe de Acnur.