Duque levanta cuarentena en Colombia desde el 1 de septiembre y da paso al 'aislamiento selectivo'

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En Colombia, a partir del 1 de septiembre empezará una nueva fase en el marco de la pandemia del coronavirus.



El país entrará en un periodo denominado 'aislamiento selectivo', confirmó el presidente Iván Duque este lunes durante su programa 'Prevención y acción'.



Esta nueva etapa tendrá unas condiciones y disposiciones distintas a las que hay actualmente.



Sin embargo, señaló que deberá caracterizarse por el "distanciamiento y la responsabilidad individual".



Según explicó, ya no habrá "excepciones, sino restricciones puntuales a los eventos y aglomeraciones".



Duque dijo que en la fase de 'aislamiento selectivo' el país tendrá "unas pautas muy claras para el transporte aéreo nacional. Queremos irlo abriendo de forma más acelerada".

Y añadió: "Seguiremos avanzando en la apertura de sectores con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y en los pilotos en municipios de mediana y baja afectación (del covid-19)".



Expuso, además, que Colombia seguirá avanzando en la evaluación de los aforos permitidos en los sectores de transporte y comercio.



El periodo de 'aislamiento selectivo' irá, en principio, hasta finales de septiembre, aseguró Duque.



"No nos podemos relajar, no podemos bajar la guardia. Tenemos que asumir una mayor responsabilidad de autocuidado en el ejercicio del distanciamiento físico", reflexionó.



A su vez, recomendó a los trabajadores, en cuanto sea posible, continuar bajo la modalidad de teletrabajo.



Duque no descartó el riesgo de nuevos brotes de la enfermedad o un crecimiento exponencial de los casos ante el inicio de la fase de 'aislamiento selectivo'.



También anunció que este martes expedirá el decreto que deja en firme la nueva etapa en la que entrará Colombia a partir del 1 de septiembre.