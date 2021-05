Duque estuvo en Cali este lunes en consejo de seguridad: esto fue lo que dijo

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Ante los recientes incidentes de orden público, el presidente Iván Duque se desplazó a Cali en la madrugada de este lunes y lideró un consejo de seguridad con las autoridades locales.



A la reunión asistieron la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, así como miembros del gabinete del mandatario y la cúpula militar.



Tras el consejo de seguridad, Duque envió un mensaje a los jóvenes del departamento. "Sabemos sus necesidades, reclamaciones y propuestas, y así como lo hicimos ayer con los gobernadores donde se establecieron los espacios para escuchar a los jóvenes en distintos lugares del territorio, también el alcalde de Cali ha anunciado el deseo de unirse a ese propósito".

En ese sentido, señaló que junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y Consejería Presidencial para la Juventud liderará acciones para este segmento de la población.



"Hay que priorizar una serie intervenciones necesarias para liderar una vocación de esperanza para nuestra juventud donde estén los temas de matrícula gratis en la educación pública, participación política, emprendimiento, conectividad, pero también participación en dinámicas culturales y de transformación ambiental", expuso Duque.



El presidente apuntó que espera que su mensaje desde Cali llegue a la juventud para que se pronuncie, participe y vincule con sus propuestas "para llegar a soluciones rápidas y concretas".



"Queremos entre todos construir estos grandes pactos por los jóvenes de Colombia", añadió el mandatario.

De otro lado, el mandatario se refirió a temas de seguridad y orden público.



"Usted (Ospina) me lo comentaba días atrás: hay un fenómeno que puede ser de expresión juvenil y hay otro fenómeno, usted mismo me lo describía, de expresión criminal, en cuyo caso ni la Constitución ni la ley están abiertas a ser sujetas del pisoteo de nadie”, argumentó.



En cuanto al desligue de fuerza pública y el desbloqueo de vías en el departamento ordenado mencionó que su idea no es generar confrontaciones con la ciudadanía.



Al contrario, aseveró, "es para generar sentimientos de protección en la ciudadanía. Nuestra responsabilidad no es actuar con brutalidad ni de manera demencial, sino actuar en el marco de todas las competencias y estricto apego a la protección de los derechos humanos”.



También se pronunció sobre las comunidades indígenas y la restricción para ingresar al Valle del Cauca decretada por la gobernadora.



“La restricción de la movilidad que se ha ordenado no es en contra de pueblos indígenas. Es una restricción que se establece para todas las personas en el acceso al departamento, ante la situación de orden público que se está viviendo en el departamento, de manera preventiva y, además, apelando a esa medida -que la hemos utilizado a lo largo del último año y medio- también en función de criterios de salud, porque, como bien lo anotaba también la Gobernadora, el nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo supera el 97%”, indicó.

Además, el presidente afirmó que su visita a Cali no tenía como objetivo expedir decisiones para reprimir a la ciudadanía, sino velar por el cumplimiento de la Constitución.



“Si los ciudadanos sienten angustia, no sienten protección, eso se traslada a desespero y ese desespero, en cualquier momento, se puede convertir en violencia”, argumentó.



El presidente arribó a Cali sobre las 11:30 p.m. de este domingo y regresó a Bogotá a las 4:00 a.m. del lunes, de acuerdo a información de la Presidencia de la República.