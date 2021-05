Alejandro Cabra Hernandez

Duque dice que no vendrá a Cali para no "entorpecer" acciones de la Fuerza Pública

El presidente Iván Duque se refirió en la tarde de este domingo a la tensa situación que se vive en el sur de Cali, donde se han presentado enfrentamientos entre habitantes de ese sector de la ciudad y la Minga Indígena, y descartó venir a la ciudad para no "entorpecer" las acciones de la Fuerza Pública en pro de la normalización del orden público.



Además, el mandatario pidió a la Alcaldía de Cali y a la Gobernación del Valle que cumplan con sus labores de control del orden público en la región y pidió a los indígenas regresar a sus resguardos para evitar confrontaciones que conlleven a la violencia.

"En los últimos días hemos visto hechos muy dolorosos en el país, de violencia, que rechazamos con total contundencia. Hoy quiero decirles a todos los colombianos que las imágenes que estamos viendo en Cali ameritan actuar con toda la prudencia", señaló Duque.



Añadió que "el Gobierno nacional ha brindado todo el apoyo en materia de seguridad a las autoridades locales y departamentales con los refuerzos que han solicitado, con el acordonamiento, con toda la gestión de la seguridad, pero pedimos también que actúen conforme a la responsabilidad que ellos tienen territorialmente en tema de orden público".

"Hemos dicho con claridad que hay que superar los hechos de violencia, sobre todo las vías de hecho y los bloqueos que afectan a millones de ciudadnaos. Enviado delegación para superar esta temática desde lo social, la directora del DPS, del ICBF, consejero de juventud, el ministro de Justicia y el ministro del Interior, quien en este momento por instrucciones mías está viajando a la ciudad de Cali. También le he dado instrucciones al ministro de Defensa de apoyar el control del orden público", agregó.



Enfatizó además en que, si bien todos los colombianos tienen derecho a la libre circulación por el territorio, "el momento que estamos viviendo requiere la prudencia de determinados grupos. Quiero hacerle un llamado a los miembros del Cric. Todos han sufrido por los bloqueos y rechazan nuevos bloqueos. El llamado lo hago para que retornen a sus resguardos para que el país vuelva a la normalidad que merecemos".



"Tengo un gran equipo de gobierno desplegado en Cali. He tomado la decisión, por prudencia, no hacer presencia que distraiga a la Fuerza Pública, pero estoy en monitoreo permantente. Les pido al alcalde de Cali y a la gobernadora que también lleven ese mensaje a comunidades indígenas. Es cierto que tienen derecho de transitar por el territorio, pero deben mandar un mensaje claro", concluyó.



A esas comunidades les aseguró que el Ministerio del Interior permitirá las conversaciones necesarias. pero "no podemos permitir que siga habiendo provocaciones que aticen la violencia y que haya violencia entre ciudadanos contra quienes sienten, por una razón u otra, algún tipo de amenaza".



"La comunidad de Cali ha sufrido mucho. La sociedad se ha sentido amenazada. Hemos actuado con prudencia porque sabemos que hay algunos que quieren provocar. Tenemos que buscar que las comunidades que hoy saben que están generando una provocación, retornen a sus lugares de origen. Yo les pido a todos los ciudadanos que en estos momentos de dificultad, que no es con violencia que se va a resolver. La constitución y la ley no puede ser pisoteada por nadie. Estaré en monitoreo permanente para dar tranquilidad a la población del Valle del Cauca", concluyó.