Desde el sábado dejan de operar 21 rutas del MÍO

La pandemia por Covid-19 sigue dejando estragos en varios sectores de Cali. Esta vez es el sistema de transporte masivo MÍO el que, debido a la crisis y falta de flujo de caja, deberá dejar de prestar el servicio en 21 rutas y cambiar el horario de los recorridos de otras 23, a partir de este sábado, 15 de agosto.



Se trata de rutas alimentadoras y pretroncales que sirven, sobre todo, el sur y oriente de la ciudad. Así las cosas, el MÍO pasará de tener 80 rutas a 59 en día hábil, mientras que los sábados solo funcionarán 53 rutas y los domingos y festivos, 49.



Estos ajustes en la operación obedecen, según explicó el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, a que debido a la baja demanda y ocupación que tiene el sistema (hoy solo se mueven 162.000 pasajeros en día hábil) han generado que los costos del sistema se eleven, mientras los ingresos se encuentran por los suelos.



“Nuestra operación conlleva que entre más buses estén circulando, más kilómetros estamos pagando (a los operadores). Los usuarios pagan una tarifa de pasaje de $2200, de allí $1540 van para los operadores; sin embargo, mover a un usuario, dada la renegociación de los contratos que conlleva el pago por kilómetros recorridos, hace que la tarifa sea de $9200. Es decir, que el Municipio está asumiendo, por pasajero, $7000. Esto se volvió inmanejable”, aseguró Ortiz.

De acuerdo con el funcionario, el diferencial tarifario del sistema que debe cubrir el Municipio a través del Fondo de Estabilización de Subsidio a la Demanda, Fesde, y que se gira a los cuatro operadores ronda los $300.000 millones.



Por esta razón, Ortiz señaló que, por el momento, no es sostenible continuar con el modelo de pago a los concesionarios por kilómetro recorrido, por lo que conminó a los operadores a revisar las cifras y negociar un mecanismo alterno de pago, el cual consistiría en suscribir una tarifa temporal mientras pasa la pandemia.



Algunas de las rutas que dejarán de prestar el servicio desde este sábado son la A24 Altos de Menga – El Bosque – Versalles; A36 Chiminangos – Guayacanes; A37A Salomia – Sena – Villa del Prado; A41C Andrés Sanín – Valle Grande; A45B Villa Colombia – Estación Chapinero – San Marino; A52 Nuevo Latir – Hospital Isaías Duarte Cancino – Llano Verde.



De otra parte, entre las rutas que cambiarán su horario en horarios pico se cuentan la A02 San Bosco – Atenas – Zoológico; A03 Santa Librada – Nacional; A04 Manzana del Saber – Bellavista; A05 Av. Las Américas – CAM – La Portada; A06 San Bosco – Aguacatal; entre otras. Estas y demás rutas funcionarán de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:30 p.m.; los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:30 p.m.



Y aunque Metrocali anunció que la suspensión de rutas y cambios en los horarios sería temporal, dichos ajustes serían indefinidos y estarían atados a una eventual financiación del Gobierno Nacional, según comentó el Presidente del ente gestor.



“De lo contrario, esa medida sería por el resto de este año y en el 2021 podamos entregar un transporte masivo en una situación totalmente diferente”, aseguró Ortiz.

Una decisión polémica

La determinación tomada por Metrocali no dejó impávidos a usuarios, concejales y operadores del sistema de transporte masivo, quienes desde ya se muestran inquietos por la afectación que tendrá el servicio de transporte público en la ciudad.



Para Mauricio Venté, del Comité MÍO Usuarios, si bien debía tomarse una decisión para hacerle frente a la situación adversa que vive el sistema es “delicado y apresurado” dejar fuera de servicio el 20 % de las rutas.



“Se debió explorar la opción de ampliar la cantidad de pasajeros a transportar. Suspender rutas va a generar es que la gente acuda a la piratería, que es la opción más rápida”, dijo Venté.



Por su parte, Guillermo Ramírez, gerente del operador Unimetro, señaló que la decisión del ente gestor del MÍO es riesgosa, teniendo en cuenta que dejarían de circular cerca de 100 buses.



“Esto a quien más pone en riesgo es a la ciudadanía en general, porque los usuarios del sistema van a quedar expuestos a aglomeraciones y a que no haya un distanciamiento mínimo. Esto podría no solo generar el efecto de contagios masivos de Covid-19, sino que pondría en riesgo la reactivación económica de la ciudad”, dijo.



El concejal Roberto Ortiz expresó que el crédito que está planteando adquirir el alcalde Jorge Iván Ospina ante la Nación por $1 billón para generar inversión en infraestructura, en caso de concretarse, debería reorientarse en parte a la financiación del MÍO para evitar el impacto a los usuarios.



“La situación de Metrocali es lamentable. Una empresa que está en Ley 550 no es viable, por lo que es mejor liquidar a Metrocali y hacer una nueva sociedad con todos los parámetros necesarios para que los caleños puedan contar con un buen servicio público”, argumentó el cabildante.



Entre tanto, el concejal Fernando Tamayo señaló que si bien la decisión de Metrocali es “justificable”, debe acompañarse de una renegociación de las tarifas con los operadores y del Fesde. “No se puede reducir el servicio, afectar a la ciudadanía y que los operadores continúen con la mano extendida exigiendo compromisos económicos que el Municipio no puede suplir”, dijo.

Rutas suspendidas temporalmente

Las 14 rutas alimentadoras y siete pretroncales que dejarán de circular de manera temporal son:





A18

​A19A

A24

A36

A37A

A41C

A45B

A52

A53

A55

A57

A73

A76

A85

P10B

P14A

P24A

P24C

P40A

P43

P52A

