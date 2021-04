Descartan nuevo confinamiento en Cali, pero se mantienen ley seca y toque de queda

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que por ahora se descarta que Cali entre en un confinamiento total. Sin embargo, anunció que la ley seca y el toque de queda se mantendrán este fin de semana.



El mandatario anunció que habrá la ley seca el viernes, sábado y domingo desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. El toque de queda se mantendrá de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.



"Luego terminar la reunión con expertos epidemiólogos y de analizar las métricas de contagios y concluimos que no habrá un confinamiento total por ahora, pero no descartamos esta opción", dijo.

El alcalde señaló que por ahora no implementarán una cuarentena total gracias a que la mayoría de caleños han acatado las medidas establecidas para frenar el avance de la pandemia.



"Haremos evaluaciones cada 6 horas junto con la Gobernación del Valle y las entidades prestadoras de salud para determinar si hay cambios significativos que nos obliguen a endurecer las medidas", explicó.



Con respecto a las quejas del sector nocturno por las medidas, Ospina indicó que debido a que el consumo de licor causa relajación con las medidas de bioseguridad es que se establece un toque de queda nocturno.



"Si al consumir licor usted se desinhibe usted puede ser víctima del contagio", manifestó.



En cuanto al plan de vacunación, el alcalde aseguró que van a fortalecer este proceso, ampliando el horario de atención en los megacentros hasta las 10:00 de la noche para el personal de salud.



"Vamos a vacunar a los profesionales de la salud mayores de 35 años, una vez que culminemos con este grupo poblacional seguiremos con los de menor edad", declaró.



Cabe mencionar que este martes la Alcaldía de Cali recibió la autorización del Ministerio de Salud para iniciar la vacunación contra el nuevo coronavirus en personas desde los 65 años.



Sobre este nuevo proceso que comenzará en la ciudad, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, explicó que las personas entre 65 y 69 años podrán recibir el biológico con cita previa.



"Recibimos la directriz de aperturar la agenda de vacunación para los adultos mayores de 65 años. Tenemos una mesa de trabajo con las EPS y las IPS donde empezaremos a agendarlos", dijo.



La funcionaria manifestó que debido a que este grupo poblacional es muy grande deberán agendar la cita con su entidad prestadora de salud para evitar aglomeraciones en los centros de vacunación.



De acuerdo al más reciente informe de la Secretaría de Salud, en Cali se han aplicado 143.401 primeras dosis de la vacuna contra el covid-19.



Además, detallan que ya se alcanzó el 70% de cobertura en mayores de 70 años. En total, la Secretaría de Salud ha recibido 224.278 dosis del biológico.



Con respecto a los contagios, el mismo informe da cuenta de que en la capital del Valle se han registrado 154.354 casos positivos de covid-19 y 4.185 decesos desde el inicio de la pandemia.



En cuanto al porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, la autoridad en salud indicó que este martes está en 88,1%, del cual el 47,9% son casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus.