Decomisan 70 dosis de vacuna anticovid-19 a mujer que llegó al país desde Emiratos Árabes

Natalia Moreno Quintero

En la tarde de este miércoles fueron decomisadas 70 dosis de una vacuna contra el covid-19 que una mujer procedente de Emiratos Árabes Unidos pretendía ingresar al país por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá



La Policía Nacional, la Dian y el Invima descubrieron los biológicos en uno de los controles estrictos que se adelantan en la terminal aérea para prevenir el contrabando.



Los fármacos quedaron a disposición del Invima, entidad que se encargará de verificar si efectivamente son vacunas contra el covid-19, mientras la Policía indaga a la mujer respecto a lo decomisado.



Pese a que de manera preliminar se indicó que el paquete pertenecía a una pareja de origen Chino, medios de comunicación nacionales aclararon que fue una mujer extranjera quien pretendió ingresar los biológicos al mediodía de este miércoles, reportándolos a través del formulario 530, en el que se relacionan el equipaje y el dinero en efectivo. Cuando las autoridades de aduanas le solicitaron los permisos, ella no los suministró pues no los tenía.



Las autoridades investigan quiénes recibirían las vacunas, fabricadas en Beijing por IMBCAMS y que, según la Dian, no conservaban la cadena de frío necesarias para su preservación.



Este sería el primer hallazgo de contrabando en torno a las vacunas contra el coronavirus, enfermedad que ya ha contagiado a más de 2,2 millones de personas en el país y que ha causado la muerte a 59.000 colombianos.