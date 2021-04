Contraloría ordenó embargar cuentas a dos contratistas de Hidroituango por detrimento

Erika Mantilla

La Contraloría General ofició al sistema financiero del embargo a las compañías Integral y Conconcreto por presunto detrimento patrimonial en el proyecto Hidroituango, este miércoles.



El ente de control estimó responsabilidad fiscal por cuatro billones pesos en el proceso y tiene implicaciones para las Empresas Públicas de Medellín, EPM, pero también cobija a otros naturales relacionados con la megaobra.



En el texto solicitaron "el registro del embargo y retención de los dineros depositados o que se lleguen a depositar en las cuentas bancarias" de las compañías que son objeto de la investigación fiscal.

El documento expone que "se decretan medidas cautelares en contra de Integral S.A. dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal número ucc-prf014-2019", y también habla de presuntos responsables fiscales, entre ellos, Federico José Restrepo Posada, Juan Esteban Calle Restrepo, Alejandro Antonio Granda Zapata y Aníbal Gaviria Correa.



En el auto se advierte a las entidades financieras "el deber que les asiste de informar acerca del registro y aplicación de la medida cautelar decretada y de consignar los dineros retenidos dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación so pena de la imposición de las sanciones legales y administrativas que correspondan derivadas de su incumplimiento".



También se ordenó "decretar el embargo de los bienes inmuebles de propiedad de Integral S.A., con NIT 890.903.055-1, en el porcentaje que le corresponda y hasta por la suma de $4,23 billones, teniendo en cuenta las disposiciones de inembargabilidad vigentes".

EPM, desvinculada

A propósito de la información que surgió sobre el contratista de Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín (EPM) emitió un comunicado para aclarar que las cuentas embargadas no son de la compañía.



"En medios de comunicación se ha informado que a Integral S.A., y posiblemente a los demás contratistas de EPM en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, les fueron embargadas sus cuentas por la Contraloría General de la República, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por dicho órgano de control, en el que se relacionan como presuntos responsables", indican en el comunicado.



Y agregaron que "EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto".