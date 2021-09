La contralora de Cali, María Fernanda Ayala, fue víctima de un atentado sicarial en la mañana de este jueves cuando se dirigía a una reunión en el Centro Administrativo Municipal, CAM.

Ayala viajaba en la parte trasera de una camioneta, cuando fue sorprendida por hombres en moto que dispararon en varias oportunidades contra el vehículo, cuando se movía por el barrio Centenario.

La Contralora y el conductor de la camioneta resultaron ilesos del atentado que fue condenado por el alcalde Jorge Iván Ospina, quien anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con los autores intelectuales y materiales del hecho.

"Volteamos en una cuadra y los disparos empezaron, yo no alcanzo a ver, los siento; creo que fue por el lado derecho, porque tengo todavía mi oído muy afectado. Mi motorista me dice, ¡es un atentado!, ¡agáchese!, pero cuando me tiro en el asiento, ya los tiros habían pasado. Es un milagro de Dios que no me haya pasado nada", dijo la Contralora de declaraciones a la prensa.



Lea también: Hasta $200 millones de recompensa por datos sobre atentado a Contralora de Cali

Esto dijo la contralora de Cali, María Fernanda Ayala, sobre el atentado en su contra. Negó amenazas previas al ataque con arma de fuego sufrido este jueves.



🎥 Alcaldía de Cali pic.twitter.com/udALAa4GdK — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) September 2, 2021

Dijo que no ha recibido amenazas por su trabajo y que desconoce si este atentado está relacionado con su trabajo en la Contraloría Distrital, ya que son muchos los casos que se auditan.

"Cumplimos con una función constitucional y legal de evaluar el manejo de recursos públicos. He desarrollado diferentes acciones de control que traslado a las autoridades competentes, hemos revisado a la administración actual y a la anterior, no podría decir que esto tenga relación con un caso específico que auditamos, porque auditamos muchos", dijo Ayala.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que el caso "debe ser investigado hasta las últimas consecuencias por parte de la autoridad competente y se deben tener investigadores especiales para ello".

"La intensa desestabilización a la que viene siendo sometida nuestra ciudad y nuestro gobierno debe cesar. Acá no se trata de nuestras políticas o ideología , se trata de un pueblo que tiene derecho al bienestar integral", añadió en Twitter.

La Fiscalía dispuso de un fiscal especializado para investigar el caso con prioridad, mientras que la Policía estableció un esquema de protección para la funcionaria, mientras la Unidad Nacional de Protección determina el esquema permanente de seguridad.

Los concejales Flower Enrique Rojas Torres, Natalia Lasso Ospina y Carlos Andrés Arias Rueda, presidente y vicepresidentes del Cabildo se solidarizaron con la funcionaria María Fernanda Ayala y solicitaron a las autoridades aclarar los hechos que generaron este ataque al carro de la Contralora.



El presidente del Concejo, Flower Enrique Rojas Torres, hizo un llamado a las autoridades competentes para que aclaren los hechos en que se vio involucrada la Contralora Distrital. “No podemos volver costumbre en esta ciudad el sicariato o el robo a mano armada, por consiguiente, se deben adoptar medidas que preserven la vida de todas las personas, sin importar cargo, sexo, raza o dignidad”, sostuvo Rojas Torres.



Carlos Andrés Arias Rueda, segundo vicepresidente del Concejo, manifestó: “hago un llamado a los organismos de seguridad para que preserven la vida de todos y cada uno de los caleños, que habitamos esta ciudad. No se puede permitir que las armas se tomen la capital del Valle, urge mano dura contra la delincuencia a todo nivel”.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también indicó: "Toda mi solidaridad con la Contralora Distrital de Cali, María Fernanda Ayala, víctima de un atentado hoy contra su integridad. El ejercicio del servicio público no debe ser amenazado bajo ninguna circunstancia".