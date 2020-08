Álvaro Uribe renuncia al Senado y así reaccionan los congresistas

Natalia Moreno Quintero

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó este martes a través de una misiva, dirigida al presidente del Senado, Arturo Char, su decisión de renunciar a su curul en esa corporación aduciendo a una falta de garantías en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra y por el que se le ordenó detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto.



Tan pronto se conoció la decisión del ahora exsenador, parlamentarios de su colectividad reaccionaron al anuncio, entre ellos Carlos Felipe Mejía, quien escribió en Twitter que "el Senado pierde una voz fuerte en la defensa de la democracia, de la libertad y de los intereses de esta patria".



"Seguimos firmes a su lado, luchando para lograr garantías, transparencia y justicia", añadió el senador.

Con su renuncia, presidente @AlvaroUribeVel, el Senado pierde una voz fuerte en la defensa de la democracia, de la libertad, y de los intereses de esta Patria. Seguimos firmes a su lado, luchando para lograr garantías, transparencia y justicia. #UribeSiempreHonorablepic.twitter.com/HYcVtxzn9b — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) August 18, 2020

Lea además: Margarita Cabello dejó el Ministerio de Justicia y se perfila para ocupar la Procuraduría



Los congresistas vallecaucanos Gabriel Velasco y Christian Garcés también se pronunciaron al respecto.



El senador Velasco escribió en las redes sociales que Uribe "siempre dando la cara a los los colombianos. Millones de ciudadanos lo acompañaremos en el camino para probar su inocencia y proteger su legado".



Mientras que Garcés, representante a la Cámara, expresó que "sólo un hombre de honor como Álvaro Uribe Vélez toma la difícil decisión de renunciar al Senado. Es natural que alguien de su rectitud prefiera demostrar su inocencia ante un órgano de control del cual se esperan mayores garantías procesales".



#UribeSiempreHonorable siempre dando la cara a los los colombianos.



Millones de ciudadanos lo acompañáremos en el camino para probar su inocencia y proteger su legado. — Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) August 18, 2020

Sólo un hombre de honor como @AlvaroUribeVel toma la difícil decisión de renunciar al @SenadoGovCo. Es natural que alguien de su rectitud prefiera demostrar su inocencia ante un órgano de control del cual se esperan mayores garantías procesales. #UribeSiempreHonorablepic.twitter.com/VcROET1Rjy — Christian Garcés (@ChriGarces) August 18, 2020

María del Rosario Guerra, por su parte, aseguró que ante esta determinación "pierde el país y el Congreso de la República al mejor de sus congresistas. Un hombre que siempre, sin importar la situación, estuvo atento para sacar adelante los temas trascendentales de la agenda legislativa. Siempre pensando en el bien de esta patria".



"Hoy sale del Senado , pero no de la vida pública. Su lucha por este país no desvanece, sino que se fortalece. Una renuncia que entristece, pero que es necesaria para buscar una defensa con garantías, y donde prime la verdad. Sin verdad no hay justicia", añadió.



De otra parte, el también senador Santiago Valencia calificó a Uribe Vélez como un "hombre íntegro, que siempre ha estado del lado de la verdad y que por sobre todas las cosas ama y respeta profundamente esta patria a la que le ha entregado su vida entera".

Hoy sale del @SenadoGovCo pero NO de la vida pública. Su lucha por este país no desvanece, sino que se fortalece. Una renuncia que entristece, pero que es necesaria para buscar una defensa con garantías, y donde prime la verdad. Sin verdad no hay justicia. @CeDemocratico — María del Rosario Guerra (@charoguerra) August 18, 2020

Un hombre íntegro, que siempre ha estado del lado de la verdad y que por sobre todas las cosas ama y respeta profundamente esta patria a la que le ha entregado su vida entera.#UribeSiempreHonorable

Mi apoyo y lealtad estarán siempre con usted presidente @AlvaroUribeVel — Santiago Valencia G. (@sanvalgo) August 18, 2020

Reacciones de la oposición

Senadores y representantes a la Cámara de los partidos de oposición también se manifestaron frente a la decisión de Álvaro Uribe de renunciar al Senado.



A través de un video, Iván Cepeda subrayó que la renuncia de Uribe "no implica bajo ninguna circunstancia que la Corte Suprema de Justicia pierda su competencia para avanzar en la investigación y llamarlo a juicio".

Mi posición frente a la renuncia con la que Uribe busca rehuir la justicia: pic.twitter.com/R3YliXeGnC — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 18, 2020

Gustavo Bolívar, uno de los primeros en manifestarse, considera que el expresidente "juega a que su proceso pase a la Fiscalía de bolsillo que tiene la ultraderecha para que le precluyan la investigación. Entre más impunidad aquí, más cerca de la Corte Penal Internacional".



Por su parte Angélica Lozano respondió al tuit de otro internauta señalando que "si los hechos en investigación sucedieron mientras la persona ejerció como senador, se mantiene la competencia en la Corte Suprema de Justicia. Si fueron anteriores, corresponde a la Fiscalía".

Alvaro Uribe renuncia al Senado. Juega a que su proceso pase a la Fiscalía de bolsillo que tiene la ultraderecha para que le precluyan la investigación. Entre más impunidad aquí, más cerca de la CPI. #UribeTieneMiedo — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 18, 2020

Desde 2009 la jurisprudencia lo aclaró @manolitosalazar



Si los hechos en investigación sucedieron mientras la persona ejerció como senador, se mantiene la competencia en la @CorteSupremaJ



Si fueron anteriores, corresponde a la Fiscalía https://t.co/cQIXkrq40l — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) August 18, 2020

Finalmente, el senador Roy Barreras aseguró que "la renuncia de Álvaro Uribe no implica ni más ni menos que el fin de una era, y la oportunidad de pasar la página para que todos los colombianos nos dediquemos a resolver los problemas de Colombia, a las soluciones, y no a más polarizaciones.