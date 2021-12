Confirman el que sería el primer caso de Ómicron en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, informó este jueves 30 de diciembre que en el departamento ya fue confirmada la presencia de la variante ómicron, tras analizar el caso de un paciente de 72 años.



“Atención. Se confirma la presencia de la variante ómicron en Antioquia: paciente de 72 años que tuvo contacto estrecho con caso positivo procedente de Alemania. Avanzamos en cerco epidemiológico”, escribió Suárez en su cuenta de Twitter, y recalcó que la información fue avalada por el Instituto Nacional de Salud (INS).

⚠️ ATENCIÓN | se confirma la presencia de la variante Ómicron en Antioquia: Paciente de 72 años que tuvo contacto estrecho con caso positivo procedente de Alemania. Avanzamos en cerco epidemiológico. Info avalada por @INSColombia. Reiteramos invitación a #CuidarnosYVacunarnos. — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) December 30, 2021

De acuerdo con los detalles que entregaron las autoridades de salud sobre el caso, el hombre tuvo contacto estrecho con su hijo de 29 años, quien reside en Alemania y llegó el 13 de diciembre a Colombia.



Los síntomas del adulto mayor comenzaron el 21 de diciembre, con malestar general, fiebre y dolor de cabeza, por lo cual un día después este consultó en la red de salud y confirmó que tenía el esquema de vacunación completo, así como antecedentes de la enfermedad respiratoria Epoc.



Previamente, el 19 de diciembre, el hijo proveniente del extranjero también sufrió síntomas como náuseas, diarrea, vómito, mareo, dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor al tragar y malestar general. Él cuenta con la vacuna de dosis única.

Lea también: JAC del barrio Ulpiano Lloreda responsabiliza al alcalde Ospina por la verbena del 1 de enero

“La Secretaría de Salud de Antioquia se encuentra construyendo el cerco epidemiológico y el rastreo a los contactos del paciente, a quien se le recomendó aislamiento de 10 días, mientras que se notificó al municipio de residencia para que se haga el seguimiento respectivo”, informó la Gobernación.



El gobernador también reiteró el llamado a cuidarse y acceder a la vacunación que se mantiene habilitada en distintos puntos del departamento, si bien, en algunas regiones hay rezagos importantes en momentos en los que los casos positivos están aumentando con rapidez y cuando se avecina la celebración del Año Nuevo.

¿Habrá nuevo confinamiento tras repunte de casos covid en Antioquia?

Por esta causa, las autoridades de salud están en alerta máxima. Y es que en cuestión de una semana, Antioquia volvió a convertirse en el epicentro de la pandemia en el país, saltando de 414 casos el pasado lunes 20 de diciembre a 1.864 este miércoles.



Por el momento, pese a que las cifras apuntan a que la nueva variante podría tener un nivel de contagio de cinco o hasta diez veces más que la variante delta, las autoridades han manifestado que la evidencia en Colombia y otros países ha mostrado que dicha característica no necesariamente se traduce en cuadros clínicos más graves.



Por ello, y teniendo en cuenta que el país ya tiene un plan de vacunación en marcha, por ahora, no se ve necesario volver a activar las medidas restrictivas que se impusieron al comienzo de la pandemia. En el caso de Antioquia tampoco se ha hablado de decretar la alerta hospitalaria, con el fin de poner en riesgo procedimientos programados por otras enfermedades.

Lea también: "Fue una estupidez, ofrezco disculpas": Alcalde por bailar sin tapabocas en evento de la Feria

No obstante, hay una alta preocupación por la disminución en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de la ciudadanía.



Antes de confirmar la llegada de la variante ómicron a Antioquia, Suárez había aclarado que en el panorama inmediato no se han previsto cierres y desmintió que para los últimos días del año se esté avanzando en ese sentido.



“Este fin de semana no tendremos cierres ni toque de queda en Antioquia. Ante el incremento de contagios de covid que estamos viviendo, la invitación es a extremar medidas de protección”, expresó el mandatario regional a través de su cuenta de Twitter.



De cualquier forma, el llamado es a respetar los protocolos de bioseguridad en estas fiestas.