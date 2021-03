Con cierre de vía Palmira - Pradera, comunidad pide descolmatación del río Aguaclara

Erika Mantilla

Habitantes del corregimiento Aguaclara bloquearon este miércoles la vía comunica a Palmira con el municipio de Pradera para exigir la intervención del afluente con el mismo nombre, por el riesgo que implica durante la reciente ola invernal que se registra en el Valle del Cauca.



Aseguran que mantendrán el cierre hasta que haya presencia de la CVC y de la Administración Municipal, señalando que desde hace tiempo piden la descolmatación del río Aguaclara, sin lograr respuesta alguna.



Unas semanas atrás el caudal de este río incrementó debido a las fuertes lluvias que provocaron su desbordamiento y afectó viviendas y varios establecimientos comerciales en el lugar.



Voceros precisaron que es necesario intervenir el afluente desde la parte alta, ya que previamente lo hicieron a la altura del cruce, donde la comunidad asegura que no está realmente el foco del problema.

También exigen la presencia del alcalde Óscar Escobar para discutir temas como la construcción de un pozo séptico, el alcantarillado y servicio de transporte público en el corregimiento.



"De aquí no nos vamos hasta que el Alcalde firme un compromiso con la comunidad. Necesitamos soluciones, estamos reclamando nuestros derechos como ciudadanos", afirmaron.



"Estamos exigiendo el derecho a la salud, a la vida, al bienestar de esta comunidad, que no cuenta con alcantarillado y las calles están sin pavimentar. Hacemos un llamado de atención a la administración y no vamos a levantar la protesta hasta no ser escuchados", indicó uno de los voceros de la Fundación Aguaclara.

