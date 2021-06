Comité del Paro ordena desescalar los bloqueos en el país

Andrés Camilo Osorio

Voceros del Comité Nacional del Paro confirmaron que desde el domingo han dado instrucciones para el desescalonamiento de los bloqueos viales en el país.

Así lo reiteraron previo a la reunión que el Comité sostiene este martes con el Gobierno Nacional en Bogota.

"Hemos venido haciendo desescalonamiento de los puntos de resistencia. Desde el domingo orientamos a través de un comunicado y ese es el resultado y una demostración de la voluntad que tenemos para buscar una solución negociada al paro nacional", dijo a medios de comunicación Néstor Alarcón, directivo de Fecode y uno de los integrantes del Comité.



Aseguró que en más de 40 puntos ya se empezó a hacer efectiva esa orden, que ellos dieron después de la reunión con el Gobierno del pasado domingo.



El Gobierno, a través del alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, aseguró que si no se levantan la totalidad de los bloqueos no hay lugar para avanzar en la negociación, pues los bloqueos son un delito.



“Haga de cuenta que en un edificio alguien no está contento con la forma en que se administra el edificio y no va a la asamblea de copropietarios y se para en en la puerta y dice que va a decidir quién puede entrar y quién no al edificio. No pueden entrar los domiciliarios, no pueden entrar los medicamentos y luego esa persona dice: bueno entren tres horas al día, eso no puede ser. Este no es un tema de gradualidad, el hecho de ocupar las vías públicas es un delito en Colombia. No pueden decidir quién puede transportar sus productos, tenemos un caso en el que a una empresa le dijeron que las demás si se pueden transportar pero esa no, eso es muy grave”, manifestó Archila.

Los miembros del Comité del Paro, por su parte, exigen garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y que se investiguen los casos de excesos de la fuerza pública que se han dado en el marco de la movilización.



Gobierno y Comité de Paro buscan llegar a un acuerdo que permita dar inicio formal a las negociaciones para poner fin al paro nacional, que ya completó un mes con víctimas fatales, graves problemas de orden pública y una crisis económica más agudizada por los estragos de la pandemia.

En Cali este martes se reportan por lo menos 13 bloqueos viales, la mayoría de ellos en el nororiente y oriente de la ciudad.