Clara luz Roldán confirmó que su secretaria privada dio positivo para covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, confirmó la noche de este domingo que su secretaria privada fue notificada como paciente positivo para coronavirus.



La mandataria dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde además comentó que ya se encuentra haciendo el aislamiento obligatorio.



"Consecuente con mi deber como gobernadora, quiero informarles que he sido notificada del positivo por #Covid19 por parte de mi secretaria privada, @SandraRomeroPa, por lo que ordené adelantar cerco epidemiológico con contactos cercanos y funcionarios del despacho

@GobValle", escribió.

Roldán abrió un hilo de trinos, en los que anunció que siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental, ella también entrará en aislamiento preventivo.



"También he decidido aislarme por los próximos días, siguiendo el protocolo de contención del #Covid19 en el despacho de

@GobValle, por lo que seguiré gobernando desde el aislamiento inteligente en casa. Y en las próximas horas me realizaré nueva prueba PCR", apuntó.



Y agregó que "No obstante, como lo he hecho desde el primer instante que asumí como Gobernadora, continuaré con mi agenda de labores. Es mi deber con la comunidad. Asimismo, lo harán los funcionarios, por que contamos con un Plan de Desarrollo con una clara misión".



Un llamado a los vallecaucanos



La gobernadora aprovechó para hacer un llamado a los vallecaunos, en el que enfatizó la importancia de mantener los protocolos de bioseguiridad, para evitar que el pico de la pandemia afecte a más personas.



"Esto es un llamado a los vallecaucanos para que seamos disiplinados con los protocolos, lavarnos las manos constantemente, usar tapabocas al salir de casa, mantener distanciamiento social y seguir aislamiento en caso de alguna sospecha, son medidas que pueden salvar muchas vidas por estos días en el Valle. Depende de todos nosotros", afirmó.



Por último, Clara Luz Roldán envió un mensaje de apoyo a su secretaria privada, para que pueda recuperarse pronto de este virus que sigue afectando a los vallecaucanos.

"Quiero desearle a mi secretaria privada, amiga y compañera de tantas jornadas, @SandraRomeroPa, una recuperación exitosa de este #Covid19. Dios siempre nos acompaña en cada paso y sé que en este nuevo reto tenemos su Amparo y su guía", dijo.

En el Valle del Cauca se han registrado 11.860 casos de covid-19, de estos, 3624 se han recuperado y 446 fallecieron, según la Secretaría de Salud Departamental.