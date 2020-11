Álvaro José Carvajal Vidarte

Cine Colombia confirma que no reabrirá sus salas de cine en lo que resta de 2020

Cine Colombia no volverá a abrir sus salas de cine en lo que resta de 2020, así lo confirmó este lunes vía Twitter Munir Falah, presidente de la compañía.



Desde el pasado 14 de marzo, la compañía cerró la totalidad de sus Multiplex en el país a raíz de la pandemia de covid-19. Aunque dicho cierre se estipuló inicialmente por diez días, completará ocho meses el sábado y se extenderá, al menos, por un mes y medio más.



"Agradezco tantos mensajes de nuestros clientes preguntando cuando abriremos los Multiplex de Cine Colombia en todo el país. En razón a lo anterior y para no generar expectativas, les informo que no abriremos los cines en lo que resta del año 2020" dijo Falah en su trino.

Agradezco tantos mensajes de nuestros clientes preguntando cuando abriremos los Multiplex de Cine Colombia en todo el país.



En razón a lo anterior y para no generar expectativas, les informo que no abriremos los cines en lo que resta del año 2020. — Munir Falah (@MunirFalah) November 9, 2020

​La empresa ha tenido que diversificar su portafolio de servicios para hacer frente a los efectos de la pandemia. Una de las decisiones tomadas fue el regreso de los autocines en el país, entre ellos el de Piedragrande en Cali.



Así mismo, Cine Colombia implementó su servicio de comida a domicilio, en el cual se venden los productos que comunmente se ofrecen en las tiendas de las salas de cine.

Finalmente, a mediados de año lanzó Cineco/Plus, una plataforma de streaming en la que se ofrecen películas independientes, cine de autor, cine colombiano, contenido alternativo y documentales.



A pesar de estos esfuerzos, la compañía se ha visto afectada por la disminución de ingresos producto de las medidas restrictivas por la emergencia sanitaria.



El pasado 9 de octubre, Falah confirmó el cierre de sus salas en el CC El Edén, de Bogotá, "el único complejo en Latinoamérica que tenía todos los formatos posibles de cine" y que estuvo abierto menos de cuatro meses.