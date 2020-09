Jhon Edward Montenegro Jimenez

El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y manipulación de testigos volvió a ser remitido a la Corte Suprema de Justicia.



La juez 30 del circuito de Bogotá tomó la determinación en la audiencia que se llevó a cabo este martes, luego de que esta fuera suspendida el pasado 16 de septiembre.



En este procedimiento, la juez evaluó si el proceso del expresidente debe seguir bajo la ley 600 (como venía en la Corte Suprema de Justicia antes de su renuncia al Senado), o bajo ley 906 (sistema penal acusatorio, Fiscalía).



Finalmente, la jueza expuso que el caso de Uribe debe continuar tramitándose en la ley 906, puesto que cobija los delitos cometidos después del 1 de enero de 2005, mientras que la ley 600 cubre los delitos sucedidos antes de la fecha mencionada.

Los hechos por los que investigan al expresidente ocurrieron en 2018, por lo que su caso debería ser llevado en el sistema penal acusatorio.



Así las cosas, la decisión de dejar en libertad o no a Uribe deberá ser determinada por un juez de control de garantías.



No obstante, la jueza señaló que ella no puede tomar esa decisión sola. Por tal razón remitió el caso a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que definir cuál es la ley y el sistema penal bajo el deberá continuar el caso de Uribe.



Solo hasta que la Corte Suprema comunique la decisión se definirá si el expresidente quedará o no en libertad.



Uribe continuará en detención domiciliaria en tanto la Corte Suprema se pronuncie.



La defensa del expresidente Uribe ha pedido que el caso sea llevado en la ley 906 (sistema penal acusatorio). Por su parte, la defensa de Iván Cepeda, víctima del proceso, solicitó que se siga llevando en la ley 600 (Corte Suprema de Justicia).